產後出血 子宮收縮乏力係最大原因

早前鍾嘉欣憶述生大女Kelly時，曾出現產後下體流血問題，更要休養兩個月才可如常行路。原來產後出血是造成產婦死亡的最大原因，不得不小心。

或致休息喪命

產後出血主要分早期產後出血和晚期產後出血兩類，前者為分娩後24小時內，總出血量大於500毫升(自然生產)或1,000毫升(剖腹生產)；晚期則為產後24小時至6周內的出血情況。症狀上，除陰道出血外，脈搏變快、血壓下降、呼吸急促、出冷汗，嚴重可致休克。