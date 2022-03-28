產後出血 子宮收縮乏力係最大原因

早前鍾嘉欣憶述生大女Kelly時，曾出現產後下體流血問題，更要休養兩個月才可如常行路。原來產後出血是造成產婦死亡的最大原因，不得不小心。
或致休息喪命
產後出血主要分早期產後出血和晚期產後出血兩類，前者為分娩後24小時內，總出血量大於500毫升(自然生產)或1,000毫升(剖腹生產)；晚期則為產後24小時至6周內的出血情況。症狀上，除陰道出血外，脈搏變快、血壓下降、呼吸急促、出冷汗，嚴重可致休克。
常見四成因
- 宮縮乏力：可能是生產時間過長，令子宮肌肉無力；又或羊水過多、麻醉太強多、多胎懷孕等，都有可能造成乏力。要留意血液可積聚於宮腔，令陰道出血看似很少。
- 產道裂傷：可以是子宮裂傷、子宮頸裂傷和會陰裂傷，如果裂傷較嚴重，如波及子宮頸血管、深層組織或者肌肉層，出血會較嚴重。
- 胎盤不完全離或滯留宮腔：胎盤未完全排出的話會影響子宮收縮，黏連位置可能繼續出血。
- 凝血功能問題：如產婦本身患有增加出血風險的疾病，或者出現死胎、羊水栓塞及胎盤分離過早問題，都可能產生凝血問題。
按摩子宮助收縮
要為產婦止血，可利用紗布壓迫的方法，如因為子宮收縮乏力，醫生處方子宮縮劑協助，或以子宮按摩的方法，幫助子宮收縮，以達到自然止血的效果。如果以上方法無效，就有可能需要結紮子宮動脈或髂內動脈，甚至切除子宮。