產後大小便失禁、雙腳麻痺 屬極罕見泛視神經脊髓炎

泛視神經脊髓炎是非常罕見的疾病，在全球十萬人中，約有0.37至10人罹患，屬於自體免疫中樞神經系統發炎疾病。

一名產婦在生完第三胎的7個月後，突然喪失大、小便功能，伴隨雙腳麻痺、癱瘓等症狀，經醫師診斷為泛視神經脊髓炎(NMOSD)，屬於嚴重的自體免疫中樞神經系統發炎疾病，轉診來到大林慈濟醫院，在神經內科與風濕免疫中心團隊合作治療下免於終生失能，甚至死亡的威脅。

極罕見泛視神經脊髓炎 多科檢查找不出病因

35歲王女士回想，當寶寶7個月大時，肚子忽然鼓的像懷孕一樣，用手觸摸有硬硬的感覺，到醫院經過多科檢查仍找不出原因。神經內科黃詠嵩主任表示，泛視神經脊髓炎，是非常罕見的疾病，在全球十萬人中，約有0.37至10人罹患，屬於自體免疫中樞神經系統發炎疾病。