產後肥胖點算好？3個肥胖原因 產後減磅3方向

女性生產後常常會在意自己的身材走樣，想要瘦身又不知道怎麼做，用錯方法反而瘦不下來又會影響產後的恢復、哺乳。
台北醫院婦產科醫師林峻宏表示，如果體內的水、脂肪量一下子減少太多，反而會導致熱量、油脂累積，體重會呈現U形變化，一開始雖然呈現下降趨勢，但最後體重又會再增加回復，建議產後減重可以朝3方向進行。
甚麼是產後肥胖？哪些原因會造成產後肥胖？
「產後肥胖」的定義與一般肥胖標準沒有明確的不同，都是以身體質量指數(BMI)為標準。林峻宏醫師提到，正常BMI應在18.5至24.9，BMI在25至29.9為「過重」，30以上就叫作「肥胖」。
不過，懷孕期間因應胎兒成長、生產的失血，以及母乳產生等，懷孕婦女體內的總水量、脂肪量自然會因此增加。此外，婦女須提供養分孕育胎兒，通常會建議懷孕婦女攝取足夠的營養、熱量，並依照孕前BMI數值增加孕期的體重。
台灣國健署、美國婦產科學會(ACOG)都表示，懷孕前女性BMI＜18(過輕)建議增加12.5至18公斤；BMI＝18.5至24.9(正常)建議增加11.5至16公斤；BMI＝25至29.9(過重)建議增加7至11.5公斤；BMI≧30(肥胖)建議增加5－9公斤。
因此，林峻宏醫師分析，產後肥胖主要有3個原因有關，包括：
- 懷孕前體重：有文獻指出，孕前BMI愈高，產後體重回復的比例就愈低，產後愈不容易回復到原本產前的正常體重；
- 懷孕過程飲食、運動、生活習慣：懷孕初期會分泌黃體素，使身體活動力減低、肌肉較放鬆，沒有運動、維持肌肉量就有可能會產後肥胖；
- 產後飲食、運動、生活習慣：產後坐月子沒有運動，月子餐或飲食上又採高油高鹽，很有可能會有肥胖問題。
產後減重3方向計劃 不須太有心理壓力
如果產後媽媽們想要減肥、控制體重，林峻宏醫師建議可以朝以下3個方向進行，包括：
- 母乳哺餵：母乳中有油脂、澱粉等。林峻宏醫師表示，母乳哺餵其實是產後體重及熱量消耗很重要的出口，也能增加媽媽們的自信心，是一個不錯的方式。
- 規則運動：根據美國婦產科醫學會建議，孕前、孕中、產後都要有規則運動，建議每周累積約150分鐘中等程度的有氧運動，走路、飛輪、跳舞、有氧、重訓、伸展、瑜伽或游泳等都是不錯的選擇，維持身體的肌肉量、基礎代謝率，才能幫助產後的體重恢復。
- 規則均衡飲食、水分補充：不建議採用斷食法，可以採少量多餐的方式均衡飲食，不要有過多的油脂、澱粉等，並以蛋白質攝取為主，搭配維生素、礦物質等，此外建議一天至少要有2,000毫升的水分攝取。
此外，根據文獻顯示，產後3個月內大多數女性都還不一定能夠回到產前的體重，產後3個月到1年的時間才是比較可以慢慢減少體重的時間。而且因為減重造成心理太大的壓力，很有可能會造成產後抑鬱。
林峻宏醫師建議，女性應保持良好心情，不要有太大的壓力，雖然有些網站建議，產後媽媽6周內體重應回復到與孕前增加不超過10%，但有90%的人都無法達到這個條件，如果還是因為肥胖問題感到很困擾，也可以尋求婦產科和新陳代謝科協助，檢查了解是否有需要進一步治療的疾病。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】