產後肥胖點算好？3個肥胖原因 產後減磅3方向

女性應保持良好心情，不要有太大的壓力，雖然有些網站建議，產後媽媽6周內體重應回復到與孕前增加不超過10%，但有90%的人都無法達到這個條件，如果還是因為肥胖問題感到很困擾，也可以尋求婦產科和新陳代謝科協助。

女性生產後常常會在意自己的身材走樣，想要瘦身又不知道怎麼做，用錯方法反而瘦不下來又會影響產後的恢復、哺乳。

台北醫院婦產科醫師林峻宏表示，如果體內的水、脂肪量一下子減少太多，反而會導致熱量、油脂累積，體重會呈現U形變化，一開始雖然呈現下降趨勢，但最後體重又會再增加回復，建議產後減重可以朝3方向進行。

甚麼是產後肥胖？哪些原因會造成產後肥胖？

「產後肥胖」的定義與一般肥胖標準沒有明確的不同，都是以身體質量指數(BMI)為標準。林峻宏醫師提到，正常BMI應在18.5至24.9，BMI在25至29.9為「過重」，30以上就叫作「肥胖」。

不過，懷孕期間因應胎兒成長、生產的失血，以及母乳產生等，懷孕婦女體內的總水量、脂肪量自然會因此增加。此外，婦女須提供養分孕育胎兒，通常會建議懷孕婦女攝取足夠的營養、熱量，並依照孕前BMI數值增加孕期的體重。

台灣國健署、美國婦產科學會(ACOG)都表示，懷孕前女性BMI＜18(過輕)建議增加12.5至18公斤；BMI＝18.5至24.9(正常)建議增加11.5至16公斤；BMI＝25至29.9(過重)建議增加7至11.5公斤；BMI≧30(肥胖)建議增加5－9公斤。

因此，林峻宏醫師分析，產後肥胖主要有3個原因有關，包括：