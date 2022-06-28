產後調理｜蘋果坐月妙用

「坐月」是許多產後媽媽重視的題目。所謂「坐月」，意思是產後調養，是非常獨特的保養方法。生產期間氣血耗失，元氣受損，為「多虛」；同時，傷口逐漸癒合，子宮肌肉收縮、排出惡露，身體也需代謝懷孕期間佇留的水液，為「多瘀」。坐月被譽為女性改善體質的最佳時機，若能把握，事半功倍； 但若是此時調理不當，或讓外邪入侵，可引起種種病症，加上照顧初生兒較勞累，作息不定時，身體容易進一步虧損。

然而，調養並不單只靠「補」，應配合產褥期的變化，循序漸進。而產後的頭兩週尤其關鍵，因身體經歷巨大變化，血瘀、水液未及排出代謝，乳汁開始分泌，如不慎處理，臨床常可見到便秘、泄瀉、皮疹、水腫、脹奶等不適症狀。

產後頭兩週，宜以「平補」為主，飲食宜清淡，母乳餵哺者營養更應均衡全面，除了主食與肉類外， 亦應注重蔬果的攝取。《黃帝內經》曰：「五穀為養，五果為助，五菜為充」，許多產婦會擔心蔬果性味較涼，有礙回復，其實只要選對合適的類型和烹調方法，也可成為調補的一部分。