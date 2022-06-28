產後調理｜蘋果坐月妙用

「坐月」是許多產後媽媽重視的題目。所謂「坐月」，意思是產後調養，是非常獨特的保養方法。生產期間氣血耗失，元氣受損，為「多虛」；同時，傷口逐漸癒合，子宮肌肉收縮、排出惡露，身體也需代謝懷孕期間佇留的水液，為「多瘀」。坐月被譽為女性改善體質的最佳時機，若能把握，事半功倍； 但若是此時調理不當，或讓外邪入侵，可引起種種病症，加上照顧初生兒較勞累，作息不定時，身體容易進一步虧損。
然而，調養並不單只靠「補」，應配合產褥期的變化，循序漸進。而產後的頭兩週尤其關鍵，因身體經歷巨大變化，血瘀、水液未及排出代謝，乳汁開始分泌，如不慎處理，臨床常可見到便秘、泄瀉、皮疹、水腫、脹奶等不適症狀。
產後頭兩週，宜以「平補」為主，飲食宜清淡，母乳餵哺者營養更應均衡全面，除了主食與肉類外， 亦應注重蔬果的攝取。《黃帝內經》曰：「五穀為養，五果為助，五菜為充」，許多產婦會擔心蔬果性味較涼，有礙回復，其實只要選對合適的類型和烹調方法，也可成為調補的一部分。
產後最合適食用水果
產後失血加上乳汁分泌，令產婦處於陰液不足的狀態。然而脾胃之氣未回復，未必能消化大量水液，需要食療輔助。蘋果性平味甘，有健脾和胃消食、生津止渴、養心益氣的作用，算是產後最合適食用的水果之一。生吃可通利大便，蒸焗後則能補氣止瀉，亦可加入湯水飲服。蘋果性味平和，為低過敏食品，嬰兒加固早期時常取用，也對改善進食固體後大便不規律的情況。注射疫苗前後 飲用，可加強正氣，預防及紓緩發熱、胃口不佳等症狀。其味道清甜，容易為嬰幼兒接受，坊間亦有製成不同劑型，如果蓉、粉末狀等，方便家長餵食。
良好潤腸通便效果
眾所周知橙的表皮是中藥中的陳皮，有燥濕化痰之效；原來蘋果皮與果肉之間的果膠部分，也有良好的潤腸通便效果。中醫有「去菀陳莝」一說：「菀」有鬱結、積滯之意，「陳」即陳久的意思，去菀陳莝可引申為去除日久積滯於體內的糟粕物質。蘋果膠的天然水溶性纖維，正好在產後頭兩週溫和地做到「去菀陳莝」及健脾補虛效果，適用於水飲於體內停留日久、病程較長或是停留部位較深的情況，恰恰能套用在多虛多瘀的產婦體質上。
繁忙的都市人常因無人協助照料及太多道聽途說，令營養偏頗，錯過此黃金調理階段。各人體筫不同，如有疑問，可找註冊中醫師查詢了解。