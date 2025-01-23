用中醫智慧抓住「冬季黃金期」！暖身補血輕鬆打造健康體質

隨著冬季來臨，許多女性的手腳彷彿進入寒冬，冰冷的不適感成為日常困擾。頤鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰指出，這個現象與女性特有的荷爾蒙變化及血液循環不佳密切相關。雌激素的作用讓女性的體溫較低，加上基礎代謝率較男性偏低，手腳冰冷的問題更為顯著。若長期忽視，可能進一步導致月經不調、宮寒甚至影響生育能力。
氣血不足的警號 中醫解答手腳冰冷原因
周宗翰中醫師認為，氣血是人體能量的來源，當氣血不足或血液循環不良時，四肢末端無法得到足夠的滋養，手腳自然會感到冰冷。此外，女性月經期間失血過多、偏好冷食、冷飲，會加重脾胃虛寒，導致氣血不足的問題惡化。周宗翰中醫師提醒，若手腳冰冷伴隨臉色蒼白或月經不順，應及時調理，避免體寒進一步影響健康甚至生育能力。
調整飲食！手腳冰冷輕鬆解決
- 調整飲食習慣 藥膳湯品補氣血
由內而外調理體質是關鍵」，周宗翰中醫師建議，日常飲食應以溫熱食物為主，並搭配補氣血的湯品。以傳統中藥湯品如四物湯或八珍湯調養體質，搭配羊肉、土雞等溫熱食材，為身體注入充足能量。不僅能改善手腳冰冷，還能提升整體健康。每日一碗湯，不僅驅寒暖身，也是一份對自己的用心呵護。此外，日常也可選擇早晨補充維生素，為身體提供全天的滋養，能迅速補充營養，特別適合忙碌的現代女性。
- 避免冷飲與生冷食物
冬季飲食應多選擇溫熱性的紅棗、枸杞和薑茶，避免生冷食物及冷飲。這類溫熱食物能提升體內熱能，幫助血液循環，緩解寒冷感。
簡單四步驟 從生活習慣調理手腳冰冷
- 規律運動
運動能促進血液循環與新陳代謝，有助於改善手腳冰冷的問題。瑜伽、快走或有氧運動都是理想選擇。
- 泡腳與熱敷
熱水泡腳是簡單又有效的暖身方式，能放鬆身心並改善末梢血液循環。
- 調整作息
冬季宜早睡早起，避免熬夜以維持充足氣血。工作時適時起身活動，避免久坐壓迫血液循環。
- 紓緩壓力
壓力會干擾內分泌與血液循環，導致手腳冰冷加重。多喝紅棗茶或富含浮小麥的茶飲，有助緩解壓力，能改善情緒及睡眠，尤其適合在經期或壓力大時飲用。
藥膳食補+生活儀式感 寒冬健康雙重享受
周宗翰中醫師表示，冬季是體質調理的黃金時期。建議使用藥膳燉包搭配羊肉或雞肉等肉類食材，熬煮杜仲四物湯或八珍湯，每天40至60分鐘的湯品製作，不僅是健康的投資，也是一種生活儀式感。
手腳冰冷不僅是氣血虛弱的表徵，還可能影響女性的生育能力。周宗翰中醫師強調：「健康其實不難，難的是克服懶惰與找藉口。」透過中醫藥膳調理、飲食改善、運動和壓力管理，女性可以擺脫手腳冰冷的困擾，進一步提升健康與幸福感。
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