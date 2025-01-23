用中醫智慧抓住「冬季黃金期」！暖身補血輕鬆打造健康體質

調整飲食習慣 藥膳湯品補氣血

由內而外調理體質是關鍵」，周宗翰中醫師建議，日常飲食應以溫熱食物為主，並搭配補氣血的湯品。以傳統中藥湯品如四物湯或八珍湯調養體質，搭配羊肉、土雞等溫熱食材，為身體注入充足能量。不僅能改善手腳冰冷，還能提升整體健康。每日一碗湯，不僅驅寒暖身，也是一份對自己的用心呵護。此外，日常也可選擇早晨補充維生素，為身體提供全天的滋養，能迅速補充營養，特別適合忙碌的現代女性。