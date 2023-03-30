用口呼吸可致下巴後縮 附自我測試及改善方法！

在香港每4人就有一人患有鼻敏感，由於經常鼻塞、發作，令不少人都習慣以嘴巴呼吸，不過由於嘴巴的構造並非用作呼吸，因此如果長期用口呼吸，可能會影響睡眠、導致下巴後縮及其他健康問題。

有醫生指出，用口呼吸會令人長期處於過度換氣的狀態，大腦神經亦會因此異常活躍，容易發夢而影響睡眠質素。如果在睡覺時用嘴巴呼吸，會令嘴巴及下巴後縮，不但影響外觀，令容易引起睡眠窒息症。

過往更有研究指出，用口呼吸會導致腺樣體肥大，增加患上鼻竇炎、中耳炎或氣管炎的風險。另外由於用口吸到的空氣到達肺部時，一般都較冷及乾燥，而且可能會令口腔的唾液減少，產生牙周病、口臭等口腔問題。

自我測試

想知到自己平時用鼻或口呼吸，可以透過以下的小測試，放鬆後閉上嘴巴，自然地合上嘴呼吸3次，如果舌尖頂住上顎，即用鼻呼吸，但如果舌尖頂住下排牙齒，即是用口呼吸。

改善方法

要改善用口呼吸的問題，平時可以習慣性將舌尖頂住上顎，令舌頭可以阻擋空氣進入而改用鼻呼吸；睡覺時如果無法控制，亦可嘗試使用口呼吸矯正膠帶，但兒童及醉酒人士應避免使用。

至於因鼻敏感導致嘴巴呼吸的人士，就應該盡早找出鼻塞問題，對症下藥才可以標本兼治。