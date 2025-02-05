用紙杯喝咖啡恐喝進塑膠致癌？醫生揭可致9大疾病

喝咖啡時選錯盛載的工具也會增加患癌風險？有醫生指出，如果用紙杯喝咖啡，可能會不知不覺中攝入塑膠微粒，對身體造成潛在健康風險，更可引致9大疾病，當中包括致癌。

用紙杯喝4類飲品也出事？ 基因醫學科張家銘醫生在其facebook專頁上分享指，當飲用溫暖紙杯裡香濃咖啡時，可能攝入隱形的塑膠微粒，而這些微粒會進入人體，並沉積在細胞中，而影響身體的運作。 他續解釋指，原因是紙杯的內層塗有聚乙烯(PE)，其設計初衷是防止液體滲漏。然而，當面對高溫、油脂、酸性或酒精飲品時，這層薄膜可能加速釋放微小的塑膠顆粒，無聲無息地進入血液和器官，影響細胞的正常功能。

塑膠微粒影響細胞可致9大疾病 張醫生指，身體細胞原本是一個高效的生物工廠，負責能量轉換、廢物代謝及蛋白質合成。然而，當微塑膠進入細胞後，細胞的運作效率將受到損害，類似於被廢料填滿的工廠，導致細胞運作變慢。長期累積可能損害免疫系統，可能引發發炎反應，而增加慢性疾病的風險。 荷爾蒙干擾與內分泌系統異常 塑膠微粒不僅在細胞內堆積，某些微粒釋放的內分泌干擾物質可影響細胞的訊號傳遞，導致以下健康問題： 甲狀腺功能失調：影響能量調控，導致新陳代謝減緩，令人出現疲勞與體重增加。

生殖系統受損：性荷爾蒙受到干擾，可能影響生育能力。

胰島素敏感性下降：細胞處理血糖的能力減弱，增加糖尿病的風險。

腸道健康受損 另外，一旦微塑膠進入腸道時，腸道細胞如同一個有序運作的系統，負責營養吸收和廢物排除。微粒在腸道內形成一層「隱形塑膠膜」，使腸道的健康與免疫功能受到損害。塑膠微粒的堆積會導致： 腸道菌群失衡：有害細菌增多，益生菌減少，影響消化功能。

腸道發炎：可能導致腸漏症，未分解的食物和毒素可直接進入血液。

消化吸收效率下降：長期可能導致營養不良和大腸癌風險上升。 肝臟與腎臟的負擔 身體內的肝臟和腎臟是人體的解毒器官，負責清除體內的廢物。然而，當微塑膠進入血液後，這些器官面對無法處理的塑膠垃圾，導致： 肝細胞發炎：影響肝臟的解毒能力。

腎功能下降：長期累積可能導致尿毒症的風險。

氧化壓力增加：促進細胞衰老，影響整體健康。

使用紙杯不會即時引發健康問題 基因醫學科張家銘醫生指，使用紙杯飲用飲料不會立即引發健康問題，但若每日如此，這些塑膠微粒將逐漸累積，影響細胞的功能。塑膠微粒的存在可能導致細胞功能下降，並干擾內分泌、消化系統及解毒能力。 雖然塑膠普遍存在，但我們可以選擇更健康的生活方式。但張醫生建議減少使用一次性紙杯，選擇對身體更友好的飲用容器，以降低微塑膠的影響，促進細胞的正常運作，避免塑膠的干擾。