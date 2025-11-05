用茶包飲茶=塑膠微粒飲落肚 恐增腦退化風險 營養師教3招降低風險

用茶包喝茶也會間接增加腦退化風險？ 有營養師指出，塑膠微粒其實充斥在我們生活之中，就算用茶包喝茶，也會令身體攝入奈米級的微粒。而且塑膠微粒對身體的影響更被發現可能與腦退化有關。所以，有3大方法有助降低這種風險。

用茶包飲茶=塑膠微粒飲落肚

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，隨著現代生活的便利化，塑膠微粒卻早已無處不在。根據《國際分子科學雜誌》的一項動物實驗，塑膠微粒可透過飲用水進入人體，並在大腦等器官中累積，導致全身性發炎反應和腦神經退化，最終表現為記憶力下降、孤僻、焦慮及柳鬱等症狀。另外，有研究顯示，失智症患者腦中的塑膠微粒含量是正常人的十倍。

高敏敏指，而塑膠微粒就算不用膠袋，只是單純喝水，也有機會攝入進身體。她列出以下是常見的塑膠微粒來源：

1. 包裝材料：

如樽裝水和外賣飲品杯。受高溫或摩擦時容易釋出微小碎片。

2. 手提塑膠袋：

如購物袋、便當膠袋。在盛裝熱湯或熱食時，塑膠微粒及添加劑更容易釋放。

3. 食鹽：

由於海水中存在大量塑膠微粒，而且在加工過程中可能帶入。

4. 地毯：

隨著摩擦和老化，地毯會掉落細小纖維，飄散到空氣中。

5. 茶包：

許多茶包是用尼龍或聚酯纖維製成的，遇熱會釋放奈米級微粒。

6. 水：

自來水及樽裝水均可能含有塑膠微粒，因管線或瓶身磨損而釋放。

7. 熱湯袋：

高溫會使塑膠袋釋放更多微粒，重複使用或高溫條件下釋放更嚴重。

8. 免洗膠湯匙：