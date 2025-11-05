用茶包飲茶=塑膠微粒飲落肚 恐增腦退化風險 營養師教3招降低風險

用茶包喝茶也會間接增加腦退化風險？ 有營養師指出，塑膠微粒其實充斥在我們生活之中，就算用茶包喝茶，也會令身體攝入奈米級的微粒。而且塑膠微粒對身體的影響更被發現可能與腦退化有關。所以，有3大方法有助降低這種風險。
用茶包飲茶=塑膠微粒飲落肚
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，隨著現代生活的便利化，塑膠微粒卻早已無處不在。根據《國際分子科學雜誌》的一項動物實驗，塑膠微粒可透過飲用水進入人體，並在大腦等器官中累積，導致全身性發炎反應和腦神經退化，最終表現為記憶力下降、孤僻、焦慮及柳鬱等症狀。另外，有研究顯示，失智症患者腦中的塑膠微粒含量是正常人的十倍。
高敏敏指，而塑膠微粒就算不用膠袋，只是單純喝水，也有機會攝入進身體。她列出以下是常見的塑膠微粒來源：
1. 包裝材料：
- 如樽裝水和外賣飲品杯。受高溫或摩擦時容易釋出微小碎片。
2. 手提塑膠袋：
- 如購物袋、便當膠袋。在盛裝熱湯或熱食時，塑膠微粒及添加劑更容易釋放。
3. 食鹽：
- 由於海水中存在大量塑膠微粒，而且在加工過程中可能帶入。
4. 地毯：
- 隨著摩擦和老化，地毯會掉落細小纖維，飄散到空氣中。
5. 茶包：
- 許多茶包是用尼龍或聚酯纖維製成的，遇熱會釋放奈米級微粒。
6. 水：
- 自來水及樽裝水均可能含有塑膠微粒，因管線或瓶身磨損而釋放。
7. 熱湯袋：
- 高溫會使塑膠袋釋放更多微粒，重複使用或高溫條件下釋放更嚴重。
8. 免洗膠湯匙：
- 高溫湯品接觸免洗塑膠湯匙會加速塑膠微粒的釋放。
塑膠微粒去身體哪裡？
高敏敏解釋，當塑膠微粒進入體內後，會按微粒的大小而走不同路徑：
- 較大顆粒：通常會隨糞便排出體外。
- 細小顆粒：可穿過肺部及腸道的上皮屏障。
- 小於10μm顆粒：可從腸道進入淋巴系統和大腦。
營養師教3招降低風險
不過，雖然生活中的塑膠微粒無法完全避免，但塑膠微粒可以進入人體，不代表無法代謝出去。高敏敏建議，可以降低風險、強化代謝、日常保養，3方法以平衡塑膠微粒對身體帶來的健康危害：
1. 降低風險
- 儘量少喝瓶裝水，選擇家中過濾水或飲水機。
- 減少高溫接觸塑膠容器，避免將熱湯裝入塑膠袋中。
2. 強化代謝
- 多喝水，並攝取足夠的蔬菜水果，補充益生菌以促進腸道健康。
3. 日常保養
- 保持良好的作息，避免熬夜，均衡飲食以保護肝腎腸道功能。
- 適度運動，促進流汗以幫助代謝排出體內的廢物。
營養師提醒，雖然完全避免接觸塑膠微粒幾乎不可能，但我們可以透過改變日常習慣，減少接觸機會並加強身體的代謝能力。透過小步驟的調整，能為健康加分，提升生活品質。