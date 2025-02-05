用藥仍控制不好血壓？認識「高血壓導管治療」一次就可獲長久控制效果！

高血壓是常見的慢性病之一，血壓若未好好控制可能會增加中風、心血管疾病、腎病等疾病風險。許多人都知道高血壓可以透過藥物控制，不過事實上它也可以透過「手術」治療。馬偕醫院心律醫學科暨生醫保健科主任李應湘表示，目前高血壓有一種新興治療方式叫作「高血壓導管治療(或稱腎臟交感神經阻斷術)」，患者經過一次治療後血壓就可有效下降。

做好血壓控制不只能維持血管健康，對血壓變化敏感的器官也都能同時受到保護，李應湘主任提到，像腦部、腎臟、心臟等是人體內血管最豐盛的器官，治療高血壓可以減少中風、洗腎、心肌梗塞、心臟衰竭等風險，這也是為甚麼臨床上會一直強調高血壓治療非常重要的原因之一。

人的血管就如同水管一樣，若血壓過高經年累月下來血管管壁就會產生龜裂。李應湘主任表示，人類長期研究追蹤發現，血壓若超過某一數值，血管就會慢慢產生微小破壞，這破壞、修補的過程可被稱為「發炎」，在這過程中血管可能會愈來愈狹窄，導致阻塞對血流產生不良影響，過去血壓會以140/90mmHg為控制目標，不過現在建議控制在130/80mmHg以下會更好。

做好血壓控制不只能維持血管健康，對血壓變化敏感的器官也都能同時受到保護。

高血壓也能手術治療 「高血壓導管治療」助血壓控制

許多人都知道高血壓能透過飲食、運動、體重控制等非藥物方式來控制，也可以使用藥物治療，但事實上高血壓還能經由「手術」治療，像「高血壓導管治療」可幫助患者達到血壓控制的目的。

高血壓導管治療類似於心導管手術，李應湘主任說明，它主要是利用過去心臟通血管的技術、電燒治療心律不整的技術，兩者相結合來進行治療，不過高血壓導管治療的目標是腎動脈，因為腎臟其實是血壓調控最重要的器官。

高血壓導管治療又稱為「腎交感神經阻斷術」，李應湘主任表示，人體的交感神經系統會透過腎動脈外面的腎交感神經控制腎臟，進一步分泌內生性荷爾蒙來提高血壓，透過高血壓導管治療可以減少這方面的反應，這也是為甚麼它又稱為「腎交感神經阻斷術」的緣由。

目前高血壓導管治療已有非常多年的經驗，李應湘主任提到，根據統計，全球已有2萬多例的手術經驗，它的「安全性」令人非常驚艷，經過5年以上長期追蹤發現並沒有任何危險併發症產生，主要都是注射處瘀青、小出血等問題。

李應湘主任表示其效果也十分顯著，最近台灣心臟介入學會發表了一年追蹤成效，從中發現患者接受高血壓導管治療後經過1年追蹤，服用的降高血壓藥物並未增加甚至有減少，在這情況下整體平均收縮壓下降了18mmHg、舒張壓下降了5至6mmHg，而且一次性的治療就可讓效果維持非常多年，理論上甚至可終身降低患者的血壓。

台灣在高血壓導管治療方面，相對於全球來說也是治療經驗相當豐富的區域，李應湘主任提到，以馬偕醫院的經驗為例，目前已經有上百例的臨床治療經驗，呈現出的安全性、有效性都與全球一致。