甩皮｜噴香水都會甩皮？糖尿病人不妥善處置可能有併發症？

通常我們說皮膚脫皮的時候，是指皮膚最外層、最薄的「表皮」層的脫失。表皮雖然薄，卻是我們皮膚抵抗外界細菌病毒的好屏障。脫皮的時候，通常代表皮膚受傷，可能還會伴隨紅疹、癢、乾燥等不舒服。
造成甩皮的可能原因
● 外界因素：
皮膚是身體的保護層，太陽的曝曬，寒風的吹襲，太熱、太乾、太潮濕等不同的環境因素都可能會刺激皮膚、破壞皮膚，皮膚反覆受到刺激之下，就會造成脫皮。粗糙的衣物反覆摩擦，或接觸到過熱的表面、液體、火焰而造成燙傷，也會導致脫皮。
● 感染因素：
金黃色葡萄球菌或鏈球菌等細菌感染，還有黴菌感染，都會破壞皮膚而導致脫皮。
● 皮膚疾病：
皮膚有各式各樣的問題會導致脫皮。首先過敏反應是很常見的，例如你擦了香水，但皮膚起了過敏反應後，就會開始脫皮。本身患有異位性皮膚炎、乾癬、脂漏性皮膚炎等皮膚疾患，也會導致局部患處脫皮。還有，皮膚若因為心臟、肝臟、腎臟功能不佳而曾經水腫，腫脹消褪之後，也容易看到脫皮。
● 治療因素：
一些治療亦會增加脫皮的風險。像是在治療癌症時，放射線治療是個常見的局部治療選項，不過放射線治療常會讓局部皮膚顏色變深，脫皮，且變得發癢。而部分化學治療的藥物也會增加脫皮的機會。治療青春痘的時候，無論是服用治療青春痘的抗生素，或吃口服、擦外用A酸治療時，都會讓皮膚脫皮。
● 其他疾病因素：
一些脫皮原因則與疾病有關。有些起因於免疫系統異常、甲狀腺機能低下、或是淋巴癌等癌症，都可能造成脫皮。
面對脫皮該怎麼做
最常見的脫皮原因還是因為是外界因素，也就是皮膚受到外界陽光、吹風、濕度變化、或反覆摩擦等而造成的；尤其冬天的時候大家都更容易因為冷空氣、洗澡水太熱、濕度變化大、皮膚太乾燥而脫皮。
通常這種狀況下不太需要藥物的治療，請使用保濕產品。然而當你看到脫皮的時候，要切記，不要一直想要用手拔掉脫皮，或一直用手摸來摸去的更增加摩擦。脫皮代表皮膚受傷，請好好照顧皮膚，而不是讓它更受傷，才能更快恢復。
選擇沒有香味成分的，不含酒精或抗菌成份的溫和保濕用品，洗完即塗上。容易脫皮的時候，請不要用磨砂類型的洗劑，不要一直去角質，不要用太熱的水洗澡洗臉，用毛巾擦乾的時候，也記得不要大力摩擦，要用毛巾輕拍。這時如果想要用化妝品蓋過去的話，通常是會讓皮膚更乾燥，所以請有點耐心，認真做好保濕，讓皮膚自行恢復。
如果外界因素屬於輕微燙傷，請用流動的冷水沖洗傷處。通常脫皮是身體受傷、修復的一個自然流程，反而要注意的是其併發症，尤其是脫皮之後，表層的屏障受損了，細菌病毒就有機會趁虛而入，因此要注意脫皮處是否有感染的併發症。當患處局部感到紅、腫、熱、痛，或開始發燒，務必要就醫讓醫師診治你的傷口。尤其患有糖尿病的中老年人，千萬不要輕忽小小的擦傷，使亂塗藥、或不在乎不照護傷口的話，還是會衍生出蜂窩性組織炎、化膿等更麻煩的問題。
在這裏，我們先討論外界因素導致脫皮的照護方式。假使你懷疑自己的脫皮狀況並不單純，可能是其他因素造成的，或是好好照護皮膚一星期之後，脫皮狀況不見好轉，或甚至出現併發症，就要記得找醫生診治。
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：為何一直脫皮、掉皮屑？這些原因要注意（圖解懶人包）】