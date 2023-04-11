甩皮｜噴香水都會甩皮？糖尿病人不妥善處置可能有併發症？

通常我們說皮膚脫皮的時候，是指皮膚最外層、最薄的「表皮」層的脫失。表皮雖然薄，卻是我們皮膚抵抗外界細菌病毒的好屏障。脫皮的時候，通常代表皮膚受傷，可能還會伴隨紅疹、癢、乾燥等不舒服。

造成甩皮的可能原因 ● 外界因素： 皮膚是身體的保護層，太陽的曝曬，寒風的吹襲，太熱、太乾、太潮濕等不同的環境因素都可能會刺激皮膚、破壞皮膚，皮膚反覆受到刺激之下，就會造成脫皮。粗糙的衣物反覆摩擦，或接觸到過熱的表面、液體、火焰而造成燙傷，也會導致脫皮。

● 感染因素： 金黃色葡萄球菌或鏈球菌等細菌感染，還有黴菌感染，都會破壞皮膚而導致脫皮。 ● 皮膚疾病： 皮膚有各式各樣的問題會導致脫皮。首先過敏反應是很常見的，例如你擦了香水，但皮膚起了過敏反應後，就會開始脫皮。本身患有異位性皮膚炎、乾癬、脂漏性皮膚炎等皮膚疾患，也會導致局部患處脫皮。還有，皮膚若因為心臟、肝臟、腎臟功能不佳而曾經水腫，腫脹消褪之後，也容易看到脫皮。 ● 治療因素： 一些治療亦會增加脫皮的風險。像是在治療癌症時，放射線治療是個常見的局部治療選項，不過放射線治療常會讓局部皮膚顏色變深，脫皮，且變得發癢。而部分化學治療的藥物也會增加脫皮的機會。治療青春痘的時候，無論是服用治療青春痘的抗生素，或吃口服、擦外用A酸治療時，都會讓皮膚脫皮。 ● 其他疾病因素： 一些脫皮原因則與疾病有關。有些起因於免疫系統異常、甲狀腺機能低下、或是淋巴癌等癌症，都可能造成脫皮。

面對脫皮該怎麼做 最常見的脫皮原因還是因為是外界因素，也就是皮膚受到外界陽光、吹風、濕度變化、或反覆摩擦等而造成的；尤其冬天的時候大家都更容易因為冷空氣、洗澡水太熱、濕度變化大、皮膚太乾燥而脫皮。 通常這種狀況下不太需要藥物的治療，請使用保濕產品。然而當你看到脫皮的時候，要切記，不要一直想要用手拔掉脫皮，或一直用手摸來摸去的更增加摩擦。脫皮代表皮膚受傷，請好好照顧皮膚，而不是讓它更受傷，才能更快恢復。