由外到內 改善秋冬皮膚乾癢

秋冬天常見的皮膚問題，例如有濕疹發作、洗澡後皮膚繃緊、四肢或腹部皮膚劇癢出現風團、頭皮痕癢乾燥、脫髮加重等。正值秋高氣爽的天氣，大家有遇到以上的症狀嗎？屈臣氏註冊中醫師吳濤教你養生貼士，揮別秋冬季乾癢！ 吳濤表示，「中醫理論認為，『肺喜潤而惡燥』、『肺主皮毛』。秋冬乾燥的環境會令身體水分減少，對肺系統亦有影響。身體主要靠肺氣的運行及把水分分布至全身，因天氣影響，肺臟不能發揮滋潤的作用，因此會出現呼吸時鼻腔乾燥、飲水後仍覺口乾、皮膚乾燥脫皮、頭皮痕癢脫髮等情況，甚至可能引起濕疹發作，咳嗽痰少等症狀。」

外在保濕 調養肺臟要對症下藥，吳濤教路由外在和內在著手，全面滋養肌膚，就可有效預防及改善冬季痕癢。「外在保養方面，當然可使用外用潤膚露為皮膚保濕，除此之外，亦可使用新鮮蘆薈。建議可剪下葉片取出透明部分塗抹在皮膚上，敷10分鐘後清洗，有潤膚止癢功效。」另外，洗澡時要留意水溫，切勿超過攝氏35至40度；亦應避免洗澡時間過長，將時間控制在10分鐘內，減少水分流失。」 內在養生調理 至於「內在」貼士，吳濤續指，「可多吃白色及具滋陰潤燥食物，例如白芝麻、蜂蜜、百合、甘蔗、白木耳、沙參等，以補充體內津液，滋陰潤燥，紓緩皮膚乾燥。而為免加重乾癢症狀，應避免進食辛辣、油膩、生冷食物。」日常除了要飲用足夠清水外，也可多食用潤燥養陰的湯水，改善因為乾燥天氣帶來的咽乾咳嗽及皮膚乾等不適症狀。」

湯水食療 作為秋冬養陰潤燥日常保健，吳濤提供了湯水食療作參考。 沙參麥冬煲肉眼 功效：補肺健脾，養陰清潤，紓緩秋燥。 材料(一人份)：北沙參12克、麥冬12克、玉竹12克、百合12克、南北杏合共10克、鮮淮山半根、豬肉眼約150至200克(如不想煲肉湯，而又沒有堅果敏感，可以適量腰果仁作代替)。 做法：

1. 鮮淮山去皮切段備用，去皮時切記戴手套處理，避免皮膚受刺激痕癢；其餘中藥材洗淨沙泥雜質後備用；豬肉眼切件並洗淨汆水備用。

2. 準備一鍋約2至3升飲用水，把中藥材連同豬肉眼一併放入鍋內，大火煮沸後中至小火熬煮約2小時即可。 吳濤提醒，湯水食療只能輔助，實為無病防病養生之用，並不具臨床治病功效，如身體不適及患病應馬上就醫。