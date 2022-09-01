甲亢｜保持心情舒暢 預防甲亢

當壓力過大的時候，忽然發現雙眼及甲狀腺腫大，伴隨出現手震、心跳加速、緊張，甚至身體暴瘦，又或日吃多餐都不會胖，有可能是甲狀腺功能亢進(甲亢)的症狀，屬於中醫「癭病」的範疇，可透過特效中藥治理。

註冊中醫師關証顥表示，甲狀腺位於人體頸前方的器官，負責分泌甲狀腺素，以控制人體的代謝功能。而患者出現甲亢的原因，大部分是源自「格里夫氏症」，「此症為自身免疫系統疾病，身體錯誤地分泌出甲狀腺刺激免疫球蛋白(thyroid stimulating immunoglobulin, TSI)，而這種蛋白就有促進甲狀腺功能的作用。當甲狀腺接觸到大量甲狀腺刺激免疫球蛋白，就會分泌出大量甲狀腺素，使身體代謝功能亢進。」