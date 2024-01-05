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健康
2024-01-05 06:00:00

甲型流感快速測試方法 點分流感定新冠肺炎？病徵類似治療方法不同

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甲型流感快速測試方法 點分流感定新冠肺炎？病徵類似 治療方法大不同

甲型流感快速測試方法 點分流感定新冠肺炎？病徵類似 治療方法大不同

流感高峰期即將來臨，眾所周知流感的嚴重性亦不容忽視，香港曾經出現甲型流感死亡個案。為免掉以輕心，大家應懂得自保，分辦病徵類似的甲型流感及新冠肺炎 COVID-19，並於感染後盡快求醫和對症下藥接受合適的治療，減低重症及入院風險。

甲型流感及新冠病毒的病徵和治療（BOWTIE截圖）

甲型流感及新冠病毒的病徵和治療（BOWTIE截圖）

甲型流感及新冠病毒的病徵和治療

感染甲型流感及新冠病毒均有機會引致肺炎、呼吸衰竭、急性呼吸困難綜合症、敗血症、血栓栓塞及／或多器官衰竭、慢性疾病惡化、心肌炎、腦炎；而新冠患者更有機會出現「長新冠」。此外，同時感染新冠及流感的死亡風險為一般人的 6 倍，出現併發症的機會亦較多。

流感症狀。（am730製圖） 流感症狀之咳嗽。（am730製圖） 流感症狀之肚瀉。（am730製圖） 流感症狀之肌肉痠痛。（am730製圖） 流感症狀之喉嚨痛。（am730製圖） 流感症狀之發冷。（am730製圖） 流感症狀之發燒。（am730製圖） 流感症狀之傷風、打噴嚏。（am730製圖） 流感症狀之嘔吐。（am730製圖） 流感症狀之頭痛。（am730製圖） 流感症狀之頭暈。（am730製圖）

甲型流感快速測試方法 醫生使用三合一快測

由於甲型流感及新冠徵狀十分相似，醫生會為病人使用三合一快測（又稱ABC快測），以採樣棒為病人撩鼻採樣，15分鐘內便能測出是否感染甲型流感（A）、乙型流感（B）或新冠病毒（C），便能根據測試結果更易為病人對症下藥。因此，醫生建議市民自行購買快速新冠流感測試，自己進行快速測試後告知醫生檢測結果，有助醫生更易了解自身病情。

日前有快測用家表示出現頭痛及咳嗽徵狀，使用 INDICAID™妥析™新冠病毒/甲型及⼄型流感快速抗原測試15分鐘後驗出甲型流感陽性結果，然後持快測結果到門診求診，很快便獲得流感藥物接受治療。

檢測棒上分別印有「A」、「B」、「CoV」 的指示，旁邊的指示線能分別清晰顯示不同感染狀況。

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

甲型流感快速測試方法，A就是甲型流感，B為乙型流感，CoV為新冠肺炎（Bowtie截圖） 甲型流感快速測試方法，A就是甲型流感，B為乙型流感，CoV為新冠肺炎（Bowtie截圖）
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