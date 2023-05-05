甲型流感 一文睇清治療、預防方法

口罩令解除了一段時間，街上愈來愈多人再戴口罩，但同時本港處於流感高峰期，近期患了流感求診人數增加。在3年多的口罩生活下，市民及小朋友應如何應對？甲型流感又是甚麼？兒童專科醫生徐梓筠為你逐一解答。

流感及甲型流感是甚麼？當中有甚麼分別？

季節性流行性感冒(流感)是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。而甲型流感是流感病毒的其中一種類型。

香港最常見的流感種類是甚麼？

可感染人類的季節性流感病毒有三種類型：甲型、乙型和丙型。在香港，甲型和乙型比較常見。

為甚麼夏季會出現流感，冬季又會出現流感高峰期？兩個時期的流感有甚麼分別？

在香港，季節性流感會有兩個高峰期，分別為每年1至3/4月和7、8月。

香港主要的流感季節是冬季。相對冬季流感季節，夏季流感季節一般維持較短，而流感活躍程度亦較冬季輕微。

患有不同流感會有不同症狀嗎？甲型流感會有甚麼症狀？

甲型及乙型流感患者的病徵非常相似，難以單憑病徵去分辨是那類型。病徵可包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。咳嗽可能會持續較長時間，但發燒和其他病徵一般會在5至7天內自行減退。