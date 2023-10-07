【甲型流感】症狀、潛伏期、測試、治療及預防方法全面睇

香港已踏入流感高峰期，衞生署衞生防護中心資料顯示，共有11宗兒童嚴重個案，其中更有女童感染甲型H3流感後併發腦炎離世。Bowtie 醫療資訊團隊與大家分享甲型流感的症狀、潛伏期、檢測、治療及預防方法。
甚麼是甲型流感？
甲型流感病毒其中一種引致流感的病毒，其他種類包括乙型及較罕見的丙型。甲型流感具高度傳播性，症狀亦較一般傷風感冒嚴重。
甲型流感病毒可再細分為不同亞型，而甲型（H1N1）2009流感病毒（即人類豬型流感病 毒）是其中之一。於2009年春季，甲型（H1N1） 2009流感病毒首次出現人類感染個案，並於同年傳入香港，此病毒現已成為本港引致季節性流感的病毒株之一。
目前，本港最常見的是H1N1 及H3N2 兩種甲型流感和乙型流感病毒。衞生署衞生防護中心於2023年8月24日宣布香港已踏入夏季流感季節。
與乙型流感有什麼分別？
根據Healthline 醫學文章，甲型與乙型流感的主要分別是流行程度，75%季節性流感由甲型引起，餘下25%則由乙型導致。至於症狀嚴重程度、傳染性、疫苗有效度都大致相同。
與新冠肺炎有什麼分別？
甲型流感的症狀
有別於普通傷風感冒，甲型流感通常突然發作，並伴隨着以下症狀：
- 咳嗽
- 流鼻涕或鼻塞
- 打噴嚏
- 喉嚨痛
- 發燒
- 頭痛
- 疲勞
- 寒顫
- 全身酸痛
有時，這些症狀可能會自行緩解。然而，如果病徵持續超過一星期而沒有改善，請預約求醫。
甲型流感的潛伏期
從一個人接觸並感染流感病毒到症狀出現的時間約為兩天，但範圍可能從1天到4天不等。
甲型流感的死亡率
流感的死亡率介乎3.7%至3.8%。根據世界衛生組織的數據，每年估計約有29萬至65萬人感染流感後因呼吸系統疾病死亡。
▼甲型流感預防方法（am730製圖）▼
甲型流感的併發症
小朋友的免疫力較低，病情可能會較嚴重。有機會出現支氣管炎或肺炎，甚至腦炎、腦病變、心肌炎或心包膜炎等併發症，最嚴重的情況可引致死亡。
2023年9月，香港出現兩宗兒童感染甲型流感（H3）病毒，並出現嚴重併發症的個案，一名5歲女童及9歲男童分別被診斷為腦炎及嚴重肺炎。
如何治療甲型流感？
在大多數情況下，你可以自行治療輕微流感症狀，方法是待在家中休息。保持水分補充也很重要，患者應多喝水。你亦可以服用解熱鎮痛藥如撲熱息痛或布洛芬來治療疼痛或發燒。大多數人在7至10天內會康復。
如果你屬於嚴重流感的高風險人群，醫生可能會建議你進行抗病毒治療。常見的抗病毒處方藥包括：
- zanamivir（Relenza）
- oseltamivir（Tamiflu）
- peramivir（Rapivab）
值得一提，一種名為巴洛沙韋馬博西酯（Xofluza）的新藥由一間日本製藥公司開發，於2018年10月獲得美國食品和藥物管理局（FDA）的批准。這種抗病毒藥物有助於阻止流感病毒的複製。
甲型流感測試方法及價錢
並非所有診所都提供流感測試服務，根據網上資料，截至2023年1月，共有50多間診所提供呼吸道合胞病毒及甲、乙型流感測試或甲、乙型流感測試。而私家診所的價錢介乎$700至$1,000（包括診金）。
同時，不少醫療品牌在市場推出家用流感快測套裝，可同時測試甲型、乙型流感及新冠病毒，大多數都可在15分鐘內得到結果，而且聲稱準確度達到99%。
如何預防甲型流感？
接種季節性流感疫苗能安全和有效地預防季節性流感和其併發症，由於流感病毒會不時變種而衍生新病毒株，導致流感廣泛傳播，因此，世衛建議每年度流感季節應採用的流感疫苗組合。
此外衛生署建議以下預防流感的方法︰
- 保持雙手清潔︰使用梘液和清水以正確方法洗手
- 保持咳嗽禮儀︰打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻
- 如出現呼吸道感染病徵，應佩戴口罩
- 保持環境衞生
- 保持室內空氣流通
- 流感高峯期，應避免前往人多擠迫、空氣欠流通的公眾地方
此外，大家也應保持均衡飲食、恆常運動、充足休息， 不要吸煙和避免過大的生活壓力。
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