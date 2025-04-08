甲狀腺亢進症狀｜怕熱心悸易流汗 治療方式5個及優缺點

一38歲女性莫名怕熱，且有心悸、易流汗等問題，症狀持續好幾個月，就醫檢查發現甲狀腺功能亢進合併有甲狀腺結節，經過甲狀腺核醫掃描診斷為自主功能性甲狀腺結節。 國泰綜合醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘表示，甲狀腺功能亢進（Hyperthyroidism ）最常見有2種原因，主要有5種治療方式，而這名38歲女性，在經過口服藥物治療1年半後仍未改善，又對輻射、手術風險、頸部疤痕有疑慮，經醫師評估後使用新型微波消融治療，目前甲狀腺功能恢復，症狀皆已緩解，並持續門診跟進中。

甲狀腺亢進症狀有哪些？常見原因有哪些？ 甲狀腺是掌握身體代謝的重要部位之一，王文弘醫師表示，任何原因造成體內甲狀腺荷爾蒙增加，呈現甲狀腺功能亢進症狀，可被稱為「毒性甲狀腺腫」，是很常見的內分泌疾病。 常見症狀包含心悸、易流汗、食慾增加、體重減輕、失眠、手震、月經異常、排便次數增加等。王文弘醫師指出，甲狀腺功能亢進最常見原因有以下2種： 瀰漫性毒性甲狀腺腫 ：又稱為「葛瑞夫茲氏症」，是一種自體免疫疾病。主因為甲促素受器抗體刺激甲狀腺製造過量的荷爾蒙，是甲狀腺功能亢進最常見的原因。

毒性結節性甲狀腺腫：又稱為「自主功能性甲狀腺結節」、「繼發性甲亢」、「 Plummer 病」，約佔甲亢的 10% 至 30% 。

甲狀腺亢進 5 種治療 原理、時間、優缺點 甲狀腺亢進治療方式主要可分為藥物治療、放射碘治療、手術治療、熱消融治療，其中熱消融治療又分為射頻(電燒)和微波消融兩種。王文弘醫師表示，5種治療方式原理、治療時間以及優缺點各不相同，各治療方式說明如下： 藥物治療： 原理：口服抗甲狀腺藥物抑制甲狀腺素製造 治療時間：通常需1至2年 優點：有機會治愈緩解 缺點：(1)停藥後大約有一半的病患會復發；(2)藥物副作用如皮膚癢、白血球低下 放射碘治療 原理：服用放射性碘後聚集到甲狀腺內造成腺體破壞 治療時間：一般治療後3至4個月內見效 優點：治療方式簡單 缺點：(1)有時導致永久性甲狀腺功能低下；(2)若6個月後還未恢復正常，需考慮做第二次 手術治療 原理：切除部分甲狀腺以減少荷爾蒙產量 治療時間：一次性手術 優點：快速控制病情 缺點：(1)有時導致永久性甲狀腺功能低下；(2)手術及麻醉風險；(3)手術疤痕

熱消融治療－射頻消融 ( 電燒 ) 原理：射頻波交流電使離子和極性大分子摩擦發熱以殺滅腫瘤細胞 治療時間：須等待3至12個月腫瘤逐漸萎縮 優點：頸部無疤、不需住院、局部麻醉 缺點：(1)大結節可能需要多次治療；(2)熱沉效應(當腫瘤靠近腺體內血管時，因血流速度快會把熱度帶走，造成接近血管的部分消融不完整，治療效果不佳) 熱消融治療－微波消融 原理：高頻率電磁波中極性分子高速震動摩擦產生高溫造成凝固性壞死 治療時間：須等待3至12個月腫瘤逐漸萎縮 優點：頸部無疤、不需住院、局部麻醉 缺點：大結節可能需要多次治療 如果民眾像這位38歲女性一樣，甲狀腺亢進藥物治療效果不佳，又對放射碘治療有疑慮，或害怕手術風險，其實仍有其他治療選擇。王文弘醫師提醒，現今甲亢治療方式多元，民眾應與醫師討論、評估，選擇出最佳的治療方式。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】