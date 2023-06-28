甲狀腺亢進莫名怕熱、心悸、易流汗 一文睇清5種治療方式、時間、優缺點！

甲狀腺亢進治療方式主要可分為藥物治療、放射碘治療、手術治療、熱消融治療，其中熱消融治療又分為射頻(電燒)和微波消融兩種。

一38歲女性莫名怕熱，且有心悸、易流汗等問題，症狀持續好幾個月，就醫檢查發現甲狀腺功能亢進合併有甲狀腺結節，經過甲狀腺核醫掃描診斷為自主功能性甲狀腺結節。

國泰綜合醫院耳鼻喉科主治醫師王文弘表示，甲狀腺功能亢進最常見有2種原因，主要有5種治療方式，而這名38歲女性，在經過口服藥物治療1年半後仍未改善，又對輻射、手術風險、頸部疤痕有疑慮，經醫師評估後使用新型微波消融治療，目前甲狀腺功能恢復，症狀皆已緩解，並持續門診跟進中。

甲狀腺亢進有哪些症狀？常見病因有哪些？

甲狀腺是掌握身體代謝的重要部位之一，王文弘醫師表示，任何原因造成體內甲狀腺荷爾蒙增加，呈現甲狀腺功能亢進症狀，可被稱為「毒性甲狀腺腫」，是很常見的內分泌疾病。

常見症狀包含心悸、易流汗、食慾增加、體重減輕、失眠、手抖、月經異常、排便次數增加等。王文弘醫師指出，甲狀腺功能亢進最常見原因有以下2種：