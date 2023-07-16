甲狀腺手術搭配神經監測技術 減傷及喉返神經

一般外科使用甲狀腺手術搭配神經監測技術，給醫生和病人提供了更好的保障和保護，更能優化治療效果和病人恢復過程。

隨著人們良好的保健意識養成，愈來愈多市民接受頸部超聲波的體檢，進而發現甲狀腺腫瘤而需要接受手術治療。甲狀腺位於頸部前下方，而支配聲帶的喉返神經緊貼著甲狀腺後方，因此手術時醫生需要小心避開喉返神經，以免神經損傷進而影響病人術後的發聲功能。

甲狀腺手術恐損神經 監測系統提高安全性

臺中榮總一般外科陳維信醫生指出，過去甲狀腺手術全憑醫生的經驗與技術，來避免神經損傷，現在可以透過「神經監測系統」監測及判定手術過程中神經的走向，幫助手術醫生及時發現和處理任何可能的風險。

透過球形電極，按標準操作流程，在手術過程中對神經進行監測，具有更高的安全性和準確性，以避免傷及喉返神經，即時定位、監測喉返神經的位置，並確認其功能正常，大幅提升手術的效率及醫療品質。