甲狀腺易受憤怒焦慮影響致病　女性發病率比男性高達4倍

負面情緒恐讓你的器官承受代價！有內地醫生提醒，甲狀腺容易受情緒影響，因為生氣焦慮恐導致內分泌失調，進而引發甲狀腺疾病。研究還指出，甲狀腺疾病甚至有「重女輕男」的特性。
復旦大學附屬華山醫院心內科副主任、主任醫師李劍表示，生氣、緊張、焦慮等情緒可促使甲狀腺激素和皮質醇過量分泌，導致內分泌失調。有研究表明，易怒是甲狀腺結節的潛在誘因。
壓力也會影響中樞神經系統
上海知名中醫、上海中醫藥大學附屬龍華醫院終身教授唐漢鈞也表示，甲狀腺疾病的發生，與平時工作、生活壓力大，情緒緊張、焦慮、抑鬱有密切關係。
有醫生點出，甲狀腺疾病甚至有「重女輕男」的特性。中日友好醫院內分泌科主任醫師張金蘋表示，女性甲狀腺疾病的發病率幾乎是男性的3到4倍，其中一個原因就是情緒。
報道指出，這是因為女性的情緒較男性更易波動。長期的不良情緒會干擾內分泌水準，導致甲狀腺激素分泌異常；壓力也會作用於中樞神經系統，造成甲狀腺激素分泌減少，增加相關疾病風險。
75%以上患者發病前有情緒誘因
而女性在青春期、妊娠期、哺乳期、月經期、更年期等階段激素水準波動較大，可能過度刺激甲狀腺。有研究顯示，甲狀腺疾病基因遺傳給女性的概率要大於男性。
中日醫院中醫外科主任醫師夏仲元表示，甲狀腺病人生氣、緊張或勞累時往往感到脖子更加憋悶、眼睛脹痛等，這是甲狀腺激素水準隨情緒起伏變化的結果。調查發現，75%以上的甲亢患者發病前都有情緒方面的誘因。
甲狀腺若腫大往往會反映在脖頸的外觀上，但功能異常就難以識別。醫生指出，若甲狀腺激素增高會加速機體代謝，導致體重下降和食慾亢進、腸胃道也會被過度刺激而蠕動加快，出現腹瀉。若作用於心血管系統，恐引發血壓升高、心跳加速，嚴重者會出現心律失常。
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