甲狀腺易受憤怒焦慮影響致病　女性發病率比男性高達4倍

負面情緒恐讓你的器官承受代價！有內地醫生提醒，甲狀腺容易受情緒影響，因為生氣焦慮恐導致內分泌失調，進而引發甲狀腺疾病。研究還指出，甲狀腺疾病甚至有「重女輕男」的特性。

復旦大學附屬華山醫院心內科副主任、主任醫師李劍表示，生氣、緊張、焦慮等情緒可促使甲狀腺激素和皮質醇過量分泌，導致內分泌失調。有研究表明，易怒是甲狀腺結節的潛在誘因。

壓力也會影響中樞神經系統

上海知名中醫、上海中醫藥大學附屬龍華醫院終身教授唐漢鈞也表示，甲狀腺疾病的發生，與平時工作、生活壓力大，情緒緊張、焦慮、抑鬱有密切關係。

有醫生點出，甲狀腺疾病甚至有「重女輕男」的特性。中日友好醫院內分泌科主任醫師張金蘋表示，女性甲狀腺疾病的發病率幾乎是男性的3到4倍，其中一個原因就是情緒。

報道指出，這是因為女性的情緒較男性更易波動。長期的不良情緒會干擾內分泌水準，導致甲狀腺激素分泌異常；壓力也會作用於中樞神經系統，造成甲狀腺激素分泌減少，增加相關疾病風險。