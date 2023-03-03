甲狀腺疾病家族史留意！貴婦頸項被兩邊腫瘤夾擊

一名50歲的貴婦，其媽媽和姐姐分別有甲狀腺亢進和甲狀腺結節病史，是甲狀腺疾病的高危險族群。多年前發現單側脖子長了一顆3公分的甲狀腺良性結節，卻因顧及手術風險與美觀度，拖延不治療。多年後，在某次例行性追蹤時，發現脖子另一側竟診斷出1公分的濾泡瘤。經醫師建議安排手術摘除雙側甲狀腺病灶，治療後目前狀況良好，只需定時補充甲狀腺素即可。
甲狀腺手術很常見 這些情況建議手術治療
林口長庚醫院耳鼻喉部喉科林婉妮主任表示，甲狀腺手術在臨床上相當常見，以腫瘤切除為多數，若良性腫瘤超過3至4公分以上也可以考慮開刀治療，其原因為較大的腫瘤即使為良性，有較高的機率演變為惡性或因大小造成呼吸道與食道的壓迫，導致呼吸道壓迫、吞嚥困難等症狀。另外，少數非腫瘤造成的甲狀腺肥大增生以及甲狀腺亢進之患者，若想減少藥物使用，也可以諮詢主治醫師透過手術切除部分甲狀腺，控制病情。
減少術後出血及神經傷害風險 這兩器械立大功
林婉妮醫師說明，甲狀腺切除手術分為兩大類，第一類是傳統手術，會從脖子劃一刀，視腫瘤的大小決定傷口；第二類則是新式的疤痕隱藏性手術，較為美觀，像是近年來發展的內視鏡或是達文西機械手臂手術，不過，由於疤痕隱藏性手術須從較小的洞將腫瘤取出，如果腫瘤太大或為容易出血的甲狀腺肥大增生，就不太適合。
「開刀都有一定的出血和感染風險。」林婉妮醫生說。尤其甲狀腺屬於血流較豐沛的器官，過往在傳統手術時需綁線止血，現今可透過能量器械，如組織凝集儀，快速將大範圍血管結紮截斷，減少術中與術後出血的機率。另外，甲狀腺手術還存在著兩個不可避免的常見風險：副甲狀腺與喉返神經的傷害。她補充，誤傷雙側副甲狀腺，可能造成副甲狀腺的功能低下；而傷及喉返神經會導致聲帶麻痺，經臨床統計，一般甲狀腺手術傷到神經的風險平均機率是3%到5%，搭配神經監測儀，則能將傷到神經的風險降至1%以下。
甲狀腺疾病家族史應提高警覺 定期檢查很必要！
甲狀腺疾病具遺傳性。林婉妮醫生說到，現在有許多基本健康檢查有包含甲狀腺超聲波檢查，提醒有家族史者，無論是甲狀腺亢進、低下、結節或囊腫，甚至是癌症史，不分性別，應定期檢查。多數甲狀腺惡性腫瘤為預後良好的疾病，及早檢查、及早發現甲狀腺問題，以確保健康無虞。
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