甲狀腺疾病家族史留意！貴婦頸項被兩邊腫瘤夾擊

一名50歲的貴婦，其媽媽和姐姐分別有甲狀腺亢進和甲狀腺結節病史，是甲狀腺疾病的高危險族群。多年前發現單側脖子長了一顆3公分的甲狀腺良性結節，卻因顧及手術風險與美觀度，拖延不治療。多年後，在某次例行性追蹤時，發現脖子另一側竟診斷出1公分的濾泡瘤。經醫師建議安排手術摘除雙側甲狀腺病灶，治療後目前狀況良好，只需定時補充甲狀腺素即可。

甲狀腺手術很常見 這些情況建議手術治療

林口長庚醫院耳鼻喉部喉科林婉妮主任表示，甲狀腺手術在臨床上相當常見，以腫瘤切除為多數，若良性腫瘤超過3至4公分以上也可以考慮開刀治療，其原因為較大的腫瘤即使為良性，有較高的機率演變為惡性或因大小造成呼吸道與食道的壓迫，導致呼吸道壓迫、吞嚥困難等症狀。另外，少數非腫瘤造成的甲狀腺肥大增生以及甲狀腺亢進之患者，若想減少藥物使用，也可以諮詢主治醫師透過手術切除部分甲狀腺，控制病情。