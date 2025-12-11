甲狀腺癌發展慢 女性、家族史高危

《Running Man》成員、南韓喜劇演員梁世燦於今年10月上節目時，自爆12年前患上乳頭狀甲狀腺癌，至今仍須每日服藥控制。甲狀腺癌屬本港十大常見癌症，惟其發展速度緩慢，死亡率相對較低，港怡日間醫療中心臨床腫瘤科專科醫生何凱文指，甲狀腺癌的具體成因仍不完全明確，但有幾個已知的危險因素，包括女性及家族遺傳史等。 甲狀腺是一個位於頸部前方的小腺體，通常呈蝴蝶形，分為左、右兩側，位於氣管的前方和喉部的下方。它的主要功能是合成和分泌甲狀腺激素(如T3和T4)，主要用於調控身體的新陳代謝、能量消耗、蛋白質合成及維持正常的生長和發育。甲狀腺激素同時影響心臟、腦部、肌肉及其他器官的功能，對於調節體溫和維持情緒也有重要作用。

或致聲音沙啞 甲狀腺癌可根據細胞類型分為乳頭狀甲狀腺癌、濾泡癌、髓樣癌和未分化癌，以乳頭狀甲狀腺癌最為常見，佔七至八成。不過乳頭狀癌預後良好，早期患者的5年生存率可達九成以上。甲狀腺癌的症狀可能包括頸部腫塊、聲音變化(如聲音沙啞)、吞嚥困難、頸部淋巴結腫大等，某些情況下患者可能會感到喉嚨有壓迫感或腫脹。



無具體成因 現時醫學上仍未明確知道甲狀腺癌的具體成因，不過有幾個已知的風險因素。何凱文稱，家族遺傳史是主要的風險因素，如果家族中有人曾經患過甲狀腺癌，風險會顯著增加。而曾接受頸部放射治療的患者(如治療霍奇金淋巴瘤)風險亦較高，某些遺傳綜合症如多發性內分泌腫瘤綜合症會增加患病的可能性。

甲狀腺癌好發於30至60歲的女性，相信與內分泌因素有關，而吸煙和過量飲酒也可能會增加患病風險。何凱文提醒，市民平日應注意攝取適量碘，因過多或不足的碘都可能影響甲狀腺健康。 早期治療以手術為主 甲狀腺癌通常會根據腫瘤大小及是否轉移進行分期，其康復率相對高，現時的治療方法主要包括全甲狀腺切除或部分切除手術，術後患者要接受放射性碘治療，以消滅殘留癌細胞。晚期則可能需要接受化療或靶向療法，而對於某些基因突變患者，較新的靶向療法如BRAF抑制劑都有顯著效果。不過，如將整個甲狀腺切除，會導致甲狀腺激素不足，患者或會出現疲倦、體重增加、寒冷不耐、便秘、情緒低落、記憶力減退、低鈣血症等症狀。因此患者須終身服用合成的甲狀腺激素，以維持正常激素水平。長期服用甲狀腺激素替代療法副作用包括體重變化、情緒波動、心跳加速等，如劑量不當，可能會導致甲狀腺功能亢進或不足，因此要定期監測激素水平並根據需要調整劑量。