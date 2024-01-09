甲狀腺結節｜射頻消融術應用範圍廣泛　可微創治療頸部良性腫塊

甲狀腺結節｜「射頻消融術」應用範圍廣泛 可微創治療頸部良性腫塊

射頻消融術是目前用來治療良性甲狀腺結節的微創手術，不過它不只能用在甲狀腺，也能運用在其他頸部良性腫塊上，而且現在醫學持續進步，微創治療也不只射頻消融術一種。關於射頻消融術以及頸部良性腫塊微創治療方式，臺北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科醫師余育霖帶民眾一一了解！ 甲狀腺結節如何治療？ 射頻消融術是什麼？ 甲狀腺若出現腫塊，經過醫師檢查確定為良性結節而非惡性腫瘤時，一般臨床上會建議追蹤觀察。不過余育霖醫師表示，如果良性腫瘤太大（≧4厘米）、影響吞嚥、呼吸，或是病患覺得美觀上有問題時，醫師就會建議進行手術。 傳統頸部無疤手術雖然能把腫塊整個移除送往化驗，但余育霖醫師提到，術後可能會有大片瘀青、皮膚麻痺等問題，在切除腫塊的過程中也有可能拉扯喉返神經造成術後聲帶麻痺，此外若為雙側甲狀腺良性結節，手術切除可能會導致甲狀腺低下，需一輩子補充甲狀腺素，不過射頻消融術較不會有這些風險。

余育霖醫師表示，射頻消融術就像是低溫電燒，將電極針直接從皮膚戳進需要治療的腫瘤區域，並釋放出無線電射頻，將組織加熱到60度以上使其燒灼碳化，術後幾周腫瘤就會漸漸縮小，手術傷口只有一個針孔，不會有大片瘀青、皮膚麻的問題，患者也不需要住院、全身麻醉。 可能有組織沾黏加劇問題 由於射頻消融術是在超音波導引下進行，並在腫瘤內燒灼治療，因此它可以保留正常甲狀腺組織，也可以避開靠近喉返神經的部分，減少聲帶麻痺的可能。 另外，余育霖醫師表示，在射頻消融術術中針插入的位置其實離大血管、氣管很近，因此病人不能說話，需維持固定姿勢約半小時到1小時，而且耳鼻喉科學會和臨床醫師也有觀察到，進行射頻消融術的病人術後可能會有組織沾黏加劇的問題，這些都是射頻消融術需要注意之處。 余育霖醫師分享，之前有名69歲女性個案，雙側甲狀腺都有良性結節，雖然腫瘤不大也沒有影響吞嚥、外觀等，不過病患覺得有結節在身上很不安心，因此想進一步用射頻消融術處理，由於她是雙側的結節，術中就比較辛苦，維持固定姿勢1個小時後才完成手術，不過術後3個月追蹤腫瘤已縮小了一半。