甲狀腺腫瘤引胸悶 「微創開胸」放下胸口大石

70多歲郭老先生因日常活動造成胸悶喘與呼吸困難，於是到醫院胸腔內科就診，經檢查發現胸腔有一顆巨大約13公分且鈣化的甲狀腺腫瘤，遂轉診至一般外科門診。經評估後此巨大甲狀腺結節已壓迫氣管和肺臟造成胸悶情況，在其頸部與胸骨上段進行微創開胸手術，成功移除胸中的巨石，住院一周後即順利出院，經病理檢查確認是良性鈣化的甲狀腺結節。

甲狀腺異位 讓甲狀腺組織長在其他部位 仁愛長庚合作聯盟醫院一般外科巫奕儒主任說，甲狀腺組織一般都會在頸部甲狀腺的位置發育完成，甲狀腺異位是胚胎發育位置也許會在另外一個地方，例如甲狀腺周邊或是胸腔裡面。 一般而言，甲狀腺異位發生機率大概是30萬分之一，在胚胎時期產生甲狀腺異位比較常見的會在靠近正常甲狀腺旁邊，其他有文獻報告指出包括：下顎、氣管旁、中膈腔、心臟、十二指腸、腎上腺旁和腮腺旁邊等。