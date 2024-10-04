甲狀腺腫瘤引胸悶 「微創開胸」放下胸口大石

70多歲郭老先生因日常活動造成胸悶喘與呼吸困難，於是到醫院胸腔內科就診，經檢查發現胸腔有一顆巨大約13公分且鈣化的甲狀腺腫瘤，遂轉診至一般外科門診。經評估後此巨大甲狀腺結節已壓迫氣管和肺臟造成胸悶情況，在其頸部與胸骨上段進行微創開胸手術，成功移除胸中的巨石，住院一周後即順利出院，經病理檢查確認是良性鈣化的甲狀腺結節。
甲狀腺異位 讓甲狀腺組織長在其他部位
仁愛長庚合作聯盟醫院一般外科巫奕儒主任說，甲狀腺組織一般都會在頸部甲狀腺的位置發育完成，甲狀腺異位是胚胎發育位置也許會在另外一個地方，例如甲狀腺周邊或是胸腔裡面。
一般而言，甲狀腺異位發生機率大概是30萬分之一，在胚胎時期產生甲狀腺異位比較常見的會在靠近正常甲狀腺旁邊，其他有文獻報告指出包括：下顎、氣管旁、中膈腔、心臟、十二指腸、腎上腺旁和腮腺旁邊等。
三種問題引胸悶 一般難聯想是甲狀腺問題
郭老先生是由巨大的異位性甲狀腺鈣化擠壓肺臟造成胸悶，並且頸部在外觀上完全看不出來有頸部腫大的狀況，一般很難會去想到是甲狀腺問題。巫奕儒主任強調，胸悶症狀通常由三種問題引起：
第一種是心臟，如胸悶感覺像有大石壓住胸口，常見於冠狀動脈心臟病、心肌梗塞及主動脈剝離等，這種悶痛常會胸口緊縮，像被掐住一樣，且可能會延伸到下巴或左邊肩膀，而且會有喘、冒冷汗等症狀。
第二種是肺部相關疾病，如：氣喘、氣胸、肺栓塞、肺部急症與慢性阻塞性肺病等，常會有喘不過氣，出現頭暈、胸悶、胸痛和呼吸困難等症狀。
第三種是胃食道逆流，悶痛點感覺大致在胸腔中間，通常無法精確指出其位置，建議尋求胃腸肝膽科醫師進一步檢查。
巫奕儒主任特別呼籲，民眾如果有任何胸悶、胸痛症狀，應該先尋求專科醫生診治，遵從指示一步一步來找尋原因，才能對症下藥，重拾健康生活。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】