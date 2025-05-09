甲狀腺良性結節變13公分腫塊 專科醫生：「這些狀況」要開刀

一名74歲黃女士10年前因右側甲狀腺結節問題，在他院接受手術切除，術後定期在台北慈濟醫院追蹤左側甲狀腺結節，並持續服用甲狀腺素控制。3年前她發現左側結節逐漸增大，但活檢數次均屬良性，在未影響生活的情況下，黃女士選擇持續觀察。近期她因吞嚥困難、摸到頸部腫脹，被轉至外科評估手術必要性，因結節已侵犯胸腔，再轉至胸腔外科洪嘉聰醫生門診。
大部分結節屬於良性 這些情況需手術
電腦掃描檢查發現，黃女士的氣管已經被13公分大的結節壓迫偏移至右側，雖然呼吸未受影響，但她決定接受手術。洪嘉聰醫生沿著黃女士10年前手術留下約7公分的頸部傷口切開，將番石榴般大的結節和甲狀腺一併摘除。
洪嘉聰醫生指出，據國外統計，甲狀腺結節的盛行率約為4%，女性發病率高於男性4倍，但儘管大部分結節屬於良性，仍有5%的機率會發展成癌症。臨床上長至胸腔的甲狀腺結節並不常見，許多患者也未有明顯症狀，通常只有當結節壓迫氣管、食道、喉返神經或其他重要結構影響呼吸、吞嚥甚至聲音沙啞等狀況，才需要進行手術切除。
甲狀腺侵犯到胸腔 處理方法一次看
在診斷上，醫生會以超聲波檢查確認結節數量，必要時也會以切片穿刺評估其為良性或惡性，也可透過電腦斷層確定甲狀腺結節是否侵犯胸腔。洪嘉聰醫生說明，此類手術一般會在喉部下方劃一橫的袖狀切口，逐步分離頸部結節，將甲狀腺血管結紮，最後將長至胸腔的結節掏出；而部分甲狀腺結節因生長位置特殊或體積龐大，會採用正中胸骨切開術，以確保完整切除及避免術中出血風險。
自摸發現頸部腫塊 應盡快就醫診治
甲狀腺在人體的功能相當重要，倘若摘除，必須終身服用甲狀腺素維持人體所需之新陳代謝，但甲狀腺結節發生原因尚無確切說法。洪嘉聰醫生提醒，大眾平時可以自行觸摸頸部檢查，若發現腫塊，應盡早就醫評估，透過影像學檢查確認腫塊特性，及早診治，避免腫瘤增大壓迫呼吸道、食道或神經，影響生活功能。
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