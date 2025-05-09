甲狀腺良性結節變13公分腫塊 專科醫生：「這些狀況」要開刀

一名74歲黃女士10年前因右側甲狀腺結節問題，在他院接受手術切除，術後定期在台北慈濟醫院追蹤左側甲狀腺結節，並持續服用甲狀腺素控制。3年前她發現左側結節逐漸增大，但活檢數次均屬良性，在未影響生活的情況下，黃女士選擇持續觀察。近期她因吞嚥困難、摸到頸部腫脹，被轉至外科評估手術必要性，因結節已侵犯胸腔，再轉至胸腔外科洪嘉聰醫生門診。

大部分結節屬於良性 這些情況需手術

電腦掃描檢查發現，黃女士的氣管已經被13公分大的結節壓迫偏移至右側，雖然呼吸未受影響，但她決定接受手術。洪嘉聰醫生沿著黃女士10年前手術留下約7公分的頸部傷口切開，將番石榴般大的結節和甲狀腺一併摘除。

洪嘉聰醫生指出，據國外統計，甲狀腺結節的盛行率約為4%，女性發病率高於男性4倍，但儘管大部分結節屬於良性，仍有5%的機率會發展成癌症。臨床上長至胸腔的甲狀腺結節並不常見，許多患者也未有明顯症狀，通常只有當結節壓迫氣管、食道、喉返神經或其他重要結構影響呼吸、吞嚥甚至聲音沙啞等狀況，才需要進行手術切除。