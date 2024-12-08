甲狀腺長結節不等於癌症！醫揭「甲狀腺切除關鍵」

49歲藝人徐若瑄驚傳罹患甲狀腺零期癌，引發社會對甲狀腺癌的關注。而甲狀腺結節近九成屬良性的腫塊，若沒有對頸部造成壓迫，則觀察追蹤即可，但如果有甲狀腺癌家族史、罹患乳癌或曾接受過頭頸部的放射治療，就須特別留意，建議到醫院接受頸部超聲波檢查。

這些情況 建議雙側甲狀腺全切除手術 羅東博愛醫院耳鼻喉科醫生林傳益表示，局部的甲狀腺細胞異常增生產生的甲狀腺結節，大多為良性腫塊，僅有小部分為惡性腫瘤。至於變異為惡性的成因不明。 惡性腫瘤最主要的治療方式便是進行甲狀腺切除術和頸部淋巴結廓清術，但臨床上醫療團隊會依據癌細胞的侵犯程度評估切除範圍。如果惡性腫瘤有往甲狀腺外侵犯、頸部淋巴結轉移或腫瘤大於4公分，則建議進行雙側甲狀腺全切除手術。 若並未出現上述症狀，醫療團隊會在手術中同步進行頸部第六區淋巴結冷凍切片檢查。

「前哨站」切片檢查 安心保留健側的甲狀腺 林傳益醫生表示，人體頸部的第六區淋巴結可說是甲狀腺的前哨站，也就是癌細胞第一個可能轉移的位置。若第六區淋巴結並未出現轉移，可更安心保留健側的甲狀腺。透過手術中第六區淋巴結的冷凍切片檢查，可大幅減少病人接受第二次手術的機會，對術後的追蹤與預後都有很大的幫助。

無線射頻消融結節 微創傷口恢復快 林傳益醫生表示，曾有病人罹患第一期的甲狀腺癌，但健側也有3公分以上的良性結節，與病人討論過後進行一側甲狀腺全切除、一側無線射頻消融手術，術後觀察發現並未出現甲狀腺低下的狀況，也無腫瘤復發跡象。甲狀腺癌早期發現、手術切除預後佳，因此若罹患甲狀腺結節又高風險族群，建議積極就醫檢查。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】