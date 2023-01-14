甲狀腺｜甲狀腺結節小心癌變！女音樂家治療不留痕

一名20多歲女性音樂工作者，健檢發現右側頸部有1.5厘米的甲狀腺結節，進一步超音波穿刺檢查，高度懷疑為惡性腫瘤，醫師建議手術切除。由於考量個案為年輕女性，採取經口內視鏡甲狀腺切除術，頸部不留疤，加上她的工作因素，搭配神經監測及相關手術能量器材，術後頸部外觀與聲帶完全不受影響，讓她能盡快返回工作崗位，並上台演出。
甲狀腺結節逾4厘米 惡性機率高
台北榮總一般外科主治醫師暨甲狀腺醫學中心主任陳瑞裕指出，好發於年輕女性的甲狀腺結節，是國人最常見的甲狀腺疾病，不少人都是健檢接受甲狀腺超音波檢查才發現。一般來說，結節大於4厘米以上，可能為惡性機率達10%至15%而需手術；若是結節小於4厘米，但影像表現有鈣化點、血管增生、邊緣不清楚，或壓迫氣管，也會建議手術切除。
除此之外，若在甲狀腺超音波影像及細胞學穿刺診斷下，醫師高度懷疑為非良性結節，也會建議切除。其他甲狀腺疾病，如甲狀腺機能亢進患者，對藥物產生過敏、嚴重副作用等，也可考慮進一步手術治療。
經口甲狀腺手術 隱藏傷口、頸部不留疤
但傳統甲狀腺手術會在下頸部，留下一道5至6厘米的疤痕，容易影響美觀，而有蟹足腫體質者的疤痕，範圍又更會加大。現今醫療進步，目前已有經口甲狀腺切除術，外觀不留疤且術後復原快。
陳瑞裕醫師表示，經口甲狀腺切除術是從口內的下嘴唇進入，並將傷口隱藏在口腔黏膜內，可大幅改善外觀，由於口腔黏膜愈合較快，產生蟹足腫情形也相當少見，適合5厘米以下的甲狀腺結節，或是2厘米以下且未侵犯周圍組織的甲狀腺癌病患。
術中搭配輔助利器 提升手術安全性
陳瑞裕醫師說明，經口甲狀腺切除術是利用內視鏡進行，通常建議術中搭配使用神經監測及相關手術能量器材，可大幅提升醫療團隊手術時的安全性。神經監測儀可清楚監視神經位置，可避免傷及喉返神經，預防患者術後聲音沙啞的後遺症。
而手術能量器材比如組職凝集儀等的使用可幫助止血，降低出血、感染的風險。「甲狀腺手術要特別注意出血的風險。」由於甲狀腺周圍分布豐富的血管，一旦出血過多，恐造成患者發生血壓偏低、心跳過快，嚴重甚至氣管壓迫、呼吸困難，有危及性命的可能。
年輕女性體檢 建議加做甲狀腺超聲波
近年來，國人甲狀腺癌發生率有上升趨勢。陳瑞裕醫師提醒，大部分甲狀腺癌與個人體質有關，極少數可能與家族遺傳，或是飲食及環境有關，建議年輕女性在身體檢查時，可加做甲狀腺超聲波檢查，才能早期發現、及早治療，遠離甲狀腺癌的威脅。
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