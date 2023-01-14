甲狀腺｜甲狀腺結節小心癌變！女音樂家治療不留痕

一名20多歲女性音樂工作者，健檢發現右側頸部有1.5厘米的甲狀腺結節，進一步超音波穿刺檢查，高度懷疑為惡性腫瘤，醫師建議手術切除。由於考量個案為年輕女性，採取經口內視鏡甲狀腺切除術，頸部不留疤，加上她的工作因素，搭配神經監測及相關手術能量器材，術後頸部外觀與聲帶完全不受影響，讓她能盡快返回工作崗位，並上台演出。

甲狀腺結節逾 4 厘米 惡性機率高

台北榮總一般外科主治醫師暨甲狀腺醫學中心主任陳瑞裕指出，好發於年輕女性的甲狀腺結節，是國人最常見的甲狀腺疾病，不少人都是健檢接受甲狀腺超音波檢查才發現。一般來說，結節大於4厘米以上，可能為惡性機率達10%至15%而需手術；若是結節小於4厘米，但影像表現有鈣化點、血管增生、邊緣不清楚，或壓迫氣管，也會建議手術切除。

除此之外，若在甲狀腺超音波影像及細胞學穿刺診斷下，醫師高度懷疑為非良性結節，也會建議切除。其他甲狀腺疾病，如甲狀腺機能亢進患者，對藥物產生過敏、嚴重副作用等，也可考慮進一步手術治療。