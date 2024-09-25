男人唔識補好易老 腎虛腎虧大不同 中醫︰鹿尾羓鹿鞭是補腎佳品

被喻為「男人最痛」的腎虛、腎虧，不但大大影響男士活力，更會影響其他身體機能。中醫角度認為︰「腎為先天之本」腎不僅有藏精、主骨、生髓、供給各部器官熱能等重要功能，而且腎氣的盛衰，又直接和人的生長、發育、衰老和生殖能力有關。男人踏入40歲後，腎功能將會逐漸退化，因此各位男士就前把握進補黃金期！不過就算知要補，都要先分辨到何謂腎虛、腎虧，才可以對症下藥，補得正確。

不少人誤把腎虛和腎虧當作同一回事，認為單純只是腎功能衰退。中醫角度指出腎虛、腎虧兩者大為不同，腎虛症狀主要有臉色發白、畏寒怕冷、食欲不振、腰膝酸軟、氣短而喘、失眠多夢；至於腎虧則有陽痿、早洩、性欲下降、睾丸疼、精液量減少、夜尿、尿頻等症狀。

針對腎虛問題，中醫認為鹿尾羓正正能壯陽補腎，改善腎功能，古書記載「陽氣聚于角，陰血聚於尾」，鹿尾羓就係匯聚鹿嘅血氣精華，壯腎陽，益精髓。主治腰脊痛、腎虛症狀。有固腎益精，強腰健膝等顯著功效。特別適合腎氣虛耗、虛勞過度的男士作調理補身之用。至於腎虧問題，中醫則建議有需要男士可使用鹿鞭，本草綱目中記載 「此物生精補髓，養血益陽」 ，所以鹿鞭是自古以來提升男士氣慨、補充房事虛耗的補身珍品，有補腎壯陽之功效，達致激活男士機能。

中醫建議有需要男士可使用鹿尾羓、鹿鞭以達致補腎。

對於講求效率的香港人而言，要額外花時間烹煮鹿尾羓、鹿鞭為免過於費時又麻煩，更會容易飲到燥熱。事實上，現時市面已有含有鹿尾羓及鹿鞭保健品，方便各位男士隨時隨地進補。於紐西蘭製造的「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」，成分有鹿尾羓、鹿鞭、亞麻籽、銀杏葉、蛋白質、骨膠原，能補充腎氣虛耗，改善腰膝酸痛無力、力不從心、耳昏頭暈、失眠多夢紮醒、體力及記憶力下降等問題，而且配方經由嚴格調整，不會過分燥熱，三高人士都可服用。另外針對男士腎虧問題，有「正品 - 鹿鞭壯男丸」，同樣是紐西蘭製造，成分有鹿鞭、瑪卡萃取、銀杏葉精華，激活男士的機能，增強男士起動力、耐力、硬度，雄風再現，令伴侶刮目相看，回復生活滿足感。

4 大考量 揀選有效男士補腎產品

不過，市面上有形形色色的男士補腎產品，各位男士又可以如何從中挑選適合自己的產品？大家可從成分、功效、產地及品質標準4方面認清產品︰

1. 成分

市面上部分男士補充品只有單一成分，甚至有部分只是以維他命為主，變相最終只是攝取維他命未能對症下藥。「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」和「正品 - 鹿鞭壯男丸」以複方成分，嚴選紐西蘭鹿尾羓和鹿鞭、亞麻籽、瑪卡萃取、銀杏葉精華等，全面補充腎氣。

2. 功效

正如上述所言，市面上部分男士補充品成分以維他命為主，維他命對於提升男士機能沒有太大幫助。相反，「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」和「正品 - 鹿鞭壯男丸」用家實證有效對應腎虛、腎虧，重震雄風。

3. 產地

相比起其他來歷不明的產地，「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」和「正品 - 鹿鞭壯男丸」100%產自紐西蘭，選用紐西蘭北島Tauranga的鹿養殖場，嚴格執行紐西蘭政府的監管指令，禁止使用生長激素或抗生素等有害物質，確保鹿尾羓製品達到最高標準。

4. 品質標準

「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」和「正品 - 鹿鞭壯男丸」獲HACCP食品安全認證，品質安全可靠。