40歲後體力大不如前，可能是中年危機？有營養師指出，不少年過40的男性可能開始會有容易疲倦，性功能下降等的心理與生理症狀，所以她推介可以透過飲食改善各種症狀，有6類食物有助男性重建威風。
營養師高敏敏在其facebok專頁上分享指，許多男性在40歲時開始感受到身體的變化，可能稍微忙碌就感到疲憊，肌肉逐漸鬆弛無力，腹部脂肪逐漸增加。甚至連晚間的睡眠質量下降，有時還會出現心悸或出汗的情況。高敏敏提醒，這些症狀都是身體發出的重要警號，不但反映生理上的變化，更會影響心理狀態。如果一直忽視這些徵兆，可能會影響男性的生理功能，甚至加速中年危機的來臨。
男性生理與心理危機自我檢測
營養師高敏敏指，可以檢視以下症狀，看看是否出現在你的生活中出現：
生理症狀：
- 活力不足
- 易疲倦
- 肌肉鬆弛
- 體重增加
- 性功能障礙
- 失眠
- 熱潮紅
- 心悸
- 盜汗
心理症狀：
- 情緒波動
- 自信心下降
- 焦慮
- 抑鬱
- 記憶力減退
- 注意力不集中
改善男性機能6大飲食建議
營養師高敏敏指，若感受到上述症狀，無需過度焦慮。這些狀況是可以通過調整飲食和適當的營養補充來改善的，能夠有效緩解不適並增強男性機能。
1. 鋅
- 食物來源：南瓜籽、生蠔、蜆、小麥
- 鋅對男性精子健康至關重要，鋅缺乏可能導致精子數量減少及性慾降低。
2. 精氨酸
- 食物來源：雞胸肉、牛肉、三文魚、雞蛋
- 精氨酸是促進一氧化氮生成的前驅物，有助血管擴張，以促進血液循環。
3. Omega-3
- 食物來源：三文魚、鯖魚、核桃、紫菜
- 可促進精子數量並提升血液流向生殖器，增強睪固酮濃度。
4. 茄紅素
- 食物來源：番茄仔、牛番茄、西瓜、紅椒
- 茄紅素是一種強效抗氧化劑，能保護前列腺健康，同時提升精子的活力和數量 。
5. 葉酸
- 食物來源：香蕉、紅莧菜、豬肝、全穀雜糧
- 葉酸不但對孕婦有益，對男性的生育能力同樣重要，葉酸不足會降低精子的穩定性，影響受孕機率。
6. 維他命B群
- 食物來源：豆製品、糙米、菠菜、牛奶
- B群維他命能提升精神狀態，促進代謝，對於保持體力及活力至關重要。
2大不良習慣最高危
營養師高敏敏指，除了配合日常飲食的營養補充，做運動也是提升男性健康的關鍵。因為，當進行氧運動或重量訓練時，不但有助於促進睾固酮分泌，還能有效釋放壓力，特別是因為壓力往往是導致「表現不佳」的主要原因。同時，亦要注意吸煙和飲酒也會對男性機能造成不良影響，由於香煙中的尼古丁和酒精會干擾睾丸的正常運作，降低睾固酮分泌，可能導致性功酒是最佳的能下降及疲勞感加重。避免吸煙和飲選擇。
營養師高敏敏表示，健康是由生活中的細節積累而成的。若狀況持續未改善，建議尋求專業醫生的協助，以避免延誤最佳治療時機。