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健康
2025-03-03 20:30:00

男人四十易攰 性功能急降 營養師教吃6類食物重建雄風

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男人四十易攰 性功能急降 營養師教吃6類食物重建威風

男人四十易攰 性功能急降 營養師教吃6類食物重建威風

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40歲後體力大不如前，可能是中年危機？有營養師指出，不少年過40的男性可能開始會有容易疲倦，性功能下降等的心理與生理症狀，所以她推介可以透過飲食改善各種症狀，有6類食物有助男性重建威風。

營養師高敏敏在其facebok專頁上分享指，許多男性在40歲時開始感受到身體的變化，可能稍微忙碌就感到疲憊，肌肉逐漸鬆弛無力，腹部脂肪逐漸增加。甚至連晚間的睡眠質量下降，有時還會出現心悸或出汗的情況。高敏敏提醒，這些症狀都是身體發出的重要警號，不但反映生理上的變化，更會影響心理狀態。如果一直忽視這些徵兆，可能會影響男性的生理功能，甚至加速中年危機的來臨。
 

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男性不育7大原因（am730製圖） 男性不育7大原因︰射精及勃起功能障礙（am730製圖） 男性不育7大原因︰睾丸出現問題（am730製圖） 男性不育7大原因︰精子形態異常（am730製圖） 男性不育7大原因︰精子活動力弱（am730製圖） 男性不育7大原因︰精子數量不足（am730製圖） 男性不育7大原因︰精囊靜脈曲張（am730製圖） 男性不育7大原因︰輸精管閉塞 先天無輸精管（am730製圖）

男性生理與心理危機自我檢測

營養師高敏敏指，可以檢視以下症狀，看看是否出現在你的生活中出現：

生理症狀：

  • 活力不足
  • 易疲倦
  • 肌肉鬆弛
  • 體重增加
  • 性功能障礙
  • 失眠
  • 熱潮紅
  • 心悸
  • 盜汗

心理症狀：

  • 情緒波動
  • 自信心下降
  • 焦慮
  • 抑鬱
  • 記憶力減退
  • 注意力不集中
     
自信心下降和情緒波動也是其中2大徵兆。

自信心下降和情緒波動也是其中2大徵兆。

改善男性機能6大飲食建議

營養師高敏敏指，若感受到上述症狀，無需過度焦慮。這些狀況是可以通過調整飲食和適當的營養補充來改善的，能夠有效緩解不適並增強男性機能。

1. 鋅

  • 食物來源：南瓜籽、生蠔、蜆、小麥  
  • 鋅對男性精子健康至關重要，鋅缺乏可能導致精子數量減少及性慾降低。

2. 精氨酸

  • 食物來源：雞胸肉、牛肉、三文魚、雞蛋  
  • 精氨酸是促進一氧化氮生成的前驅物，有助血管擴張，以促進血液循環。

3. Omega-3

  • 食物來源：三文魚、鯖魚、核桃、紫菜  
  • 可促進精子數量並提升血液流向生殖器，增強睪固酮濃度。

4. 茄紅素

  • 食物來源：番茄仔、牛番茄、西瓜、紅椒
  • 茄紅素是一種強效抗氧化劑，能保護前列腺健康，同時提升精子的活力和數量 。

5. 葉酸

  • 食物來源：香蕉、紅莧菜、豬肝、全穀雜糧  
  • 葉酸不但對孕婦有益，對男性的生育能力同樣重要，葉酸不足會降低精子的穩定性，影響受孕機率。

6. 維他命B群

  • 食物來源：豆製品、糙米、菠菜、牛奶  
  • B群維他命能提升精神狀態，促進代謝，對於保持體力及活力至關重要。
     
吃生蠔可防止精子數量減少及性慾降低。

吃生蠔可防止精子數量減少及性慾降低。

2大不良習慣最高危

營養師高敏敏指，除了配合日常飲食的營養補充，做運動也是提升男性健康的關鍵。因為，當進行氧運動或重量訓練時，不但有助於促進睾固酮分泌，還能有效釋放壓力，特別是因為壓力往往是導致「表現不佳」的主要原因。同時，亦要注意吸煙和飲酒也會對男性機能造成不良影響，由於香煙中的尼古丁和酒精會干擾睾丸的正常運作，降低睾固酮分泌，可能導致性功酒是最佳的能下降及疲勞感加重。避免吸煙和飲選擇。

營養師高敏敏表示，健康是由生活中的細節積累而成的。若狀況持續未改善，建議尋求專業醫生的協助，以避免延誤最佳治療時機。

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