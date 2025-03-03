40歲後體力大不如前，可能是中年危機？有營養師指出，不少年過40的男性可能開始會有容易疲倦，性功能下降等的心理與生理症狀，所以她推介可以透過飲食改善各種症狀，有6類食物有助男性重建威風。

營養師高敏敏在其 facebok專頁 上分享指，許多男性在40歲時開始感受到身體的變化，可能稍微忙碌就感到疲憊，肌肉逐漸鬆弛無力，腹部脂肪逐漸增加。甚至連晚間的睡眠質量下降，有時還會出現心悸或出汗的情況。高敏敏提醒，這些症狀都是身體發出的重要警號，不但反映生理上的變化，更會影響心理狀態。如果一直忽視這些徵兆，可能會影響男性的生理功能，甚至加速中年危機的來臨。

營養師高敏敏指，若感受到上述症狀，無需過度焦慮。這些狀況是可以通過調整飲食和適當的營養補充來改善的，能夠有效緩解不適並增強男性機能。

2大不良習慣最高危

營養師高敏敏指，除了配合日常飲食的營養補充，做運動也是提升男性健康的關鍵。因為，當進行氧運動或重量訓練時，不但有助於促進睾固酮分泌，還能有效釋放壓力，特別是因為壓力往往是導致「表現不佳」的主要原因。同時，亦要注意吸煙和飲酒也會對男性機能造成不良影響，由於香煙中的尼古丁和酒精會干擾睾丸的正常運作，降低睾固酮分泌，可能導致性功酒是最佳的能下降及疲勞感加重。避免吸煙和飲選擇。

營養師高敏敏表示，健康是由生活中的細節積累而成的。若狀況持續未改善，建議尋求專業醫生的協助，以避免延誤最佳治療時機。