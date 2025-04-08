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健康
2025-04-08 13:00:00

男人40歲特別容易有心無力？！ 13大腎虛、腎虧特徵要知！中醫嚴選2大補腎佳品

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男人40歲特別容易有心無力？！ 13大腎虛、腎虧特徵要知！中醫嚴選2大補腎佳品

男人40歲特別容易有心無力？！ 13大腎虛、腎虧特徵要知！中醫嚴選2大補腎佳品

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不少男士踏入40歲後，腎功能將會逐漸退化，少不免會面對「男人最痛」的腎虛、腎虧，不但大大影響男士活力，更會影響其他身體機能，隨時令工作表現及兩性關係大受打擊！中醫角度認為︰「腎為先天之本」腎不僅有藏精、主骨、生髓、供給各部器官熱能等重要功能，而且腎氣的盛衰，又直接和人的生長、發育、衰老和生殖能力有關。要及早預防問題出現，就要及早進補，不過就算知要補，都要先分辨到何謂腎虛、腎虧，才可以對症下藥，補得正確。

認清腎虛腎虧分別 症狀大有不同

中醫角度指出腎虛、腎虧兩者大為不同，腎虛症狀主要有︰

  1. 臉色發白
  2. 畏寒怕冷
  3. 食欲不振
  4. 腰膝酸軟
  5. 氣短而喘
  6. 失眠多夢

至於腎虧則有︰

  1. 陽痿
  2. 早洩
  3. 性欲下降
  4. 睾丸疼
  5. 精液量減少
  6. 夜尿
  7. 尿頻
認清腎虛腎虧分別

中醫專業角度推薦2天然配方 壯陽補腎養血益陽

面對腎虛問題，中醫認為鹿尾羓正是壯陽補腎的最好選擇，古書記載「陽氣聚于角，陰血聚於尾」，鹿尾羓正是匯聚鹿的血氣精華，壯腎陽，益精髓。主治腰脊痛、腎虛症狀。有固腎益精，強腰健膝等顯著功效。特別適合腎氣虛耗、虛勞過度的男士作調理補身之用。

至於腎虧問題，中醫角度則推薦使用鹿鞭，本草綱目中記載 「此物生精補髓，養血益陽」，所以鹿鞭是自古以來提升男士氣慨、補充房事虛耗的補身珍品，有補腎壯陽之功效，達致激活男士機能。

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中醫專業角度推薦2天然配方

100%紐西蘭製造 「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」、「正品 - 鹿鞭壯男丸」

雖然知道鹿尾羓、鹿鞭對補腎有非常顯著功效，但始終自己燉湯費時又麻煩，又容易飲到燥熱，幸好現時市面上已有含有鹿尾羓及鹿鞭保健，令各位男士隨時隨地都可以強化腎臟機能。

紐西蘭製造的「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」蘊含多種機能成分，包括︰鹿尾羓、鹿鞭、亞麻籽、銀杏葉、蛋白質、骨膠原等，能補充腎氣虛耗，改善腰膝酸痛無力、力不從心、耳昏頭暈、失眠多夢紮醒、體力及記憶力下降等問題，而且配方經由嚴格調整，不會過分燥熱，三高人士都可服用。

另外針對男士腎虧問題，有「正品 - 鹿鞭壯男丸」，同樣是紐西蘭製造，成分有鹿鞭、瑪卡萃取、銀杏葉精華，激活男士的機能，增強男士起動力、耐力、硬度，雄風再現，令伴侶刮目相看，回復生活滿足感。

正品 - 鹿尾羓腎氣丸

入手前必睇！4大考量點 揀選適合男士補腎產品

既然鹿尾羓及鹿鞭均可改善男士衰退情況，作為男士就應該如何選擇最具針對性的產品呢？大家不妨參考以下為4大考量點︰

1.成分
「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」主要含有紐西蘭鹿尾羓、亞麻籽、銀杏葉精華等；而「正品 - 鹿鞭壯男丸」則含有紐西蘭鹿鞭、瑪卡萃取、銀杏葉精華等。

2.對應症狀
「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」可針對腎氣虧損、虛勞過度的男士作調理補身之用；而「正品 - 鹿鞭壯男丸」則更能針對改善腎虧、腎精虧損之問題。

3.功效
持續服用「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」有助補充腎氣，提升男士活力，增強體力、改善睡眠、脫髮等問題；而「正品 - 鹿鞭壯男丸」能快速回氣，提升男士起動力、持久力、硬度及衝刺力，真正達到鞭鞭有力。

4.適合人士
「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」特別適合中年腰膝酸痛無力、失眠夢多、未老先衰之男士服用；「「正品 - 鹿鞭壯男丸」更針對男士起動無力、耐力差、硬度不足之男士。

揀選適合男士補腎產品

真實用家鐵證產品有效 解決腎氣虧損重振雄風

Sam 分享：「男人去到咁上下年紀真係要補一補，我就選擇正品嘅鹿尾羓丸同埋鹿鞭丸，都係紐西蘭製造，食得好放心！除咗幫我增強體力，補充返腎氣之外，男士起動力有改善、回氣快咗，同老婆關係更勝從前！」

Solid 分享：「最近精神欠佳，集中力唔夠，而且經常腰膝酸痛，朋友介紹食正品鹿尾羓丸，起初都抗拒㗎，覺得自己後生唔使咁早補，點知一試之後，食足一個月，成個人精神返好多，真係好掂！」

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正品 - 鹿尾羓腎氣丸

正品 - 鹿鞭壯男丸

銷售點：萬寧門市及網店

查詢熱線: 3997 0506

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