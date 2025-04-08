男人40歲特別容易有心無力？！ 13大腎虛、腎虧特徵要知！中醫嚴選2大補腎佳品

不少男士踏入40歲後，腎功能將會逐漸退化，少不免會面對「男人最痛」的腎虛、腎虧，不但大大影響男士活力，更會影響其他身體機能，隨時令工作表現及兩性關係大受打擊！中醫角度認為︰「腎為先天之本」腎不僅有藏精、主骨、生髓、供給各部器官熱能等重要功能，而且腎氣的盛衰，又直接和人的生長、發育、衰老和生殖能力有關。要及早預防問題出現，就要及早進補，不過就算知要補，都要先分辨到何謂腎虛、腎虧，才可以對症下藥，補得正確。
認清腎虛腎虧分別 症狀大有不同
中醫角度指出腎虛、腎虧兩者大為不同，腎虛症狀主要有︰
- 臉色發白
- 畏寒怕冷
- 食欲不振
- 腰膝酸軟
- 氣短而喘
- 失眠多夢
至於腎虧則有︰
- 陽痿
- 早洩
- 性欲下降
- 睾丸疼
- 精液量減少
- 夜尿
- 尿頻
中醫專業角度推薦2天然配方 壯陽補腎養血益陽
面對腎虛問題，中醫認為鹿尾羓正是壯陽補腎的最好選擇，古書記載「陽氣聚于角，陰血聚於尾」，鹿尾羓正是匯聚鹿的血氣精華，壯腎陽，益精髓。主治腰脊痛、腎虛症狀。有固腎益精，強腰健膝等顯著功效。特別適合腎氣虛耗、虛勞過度的男士作調理補身之用。
至於腎虧問題，中醫角度則推薦使用鹿鞭，本草綱目中記載 「此物生精補髓，養血益陽」，所以鹿鞭是自古以來提升男士氣慨、補充房事虛耗的補身珍品，有補腎壯陽之功效，達致激活男士機能。
100%紐西蘭製造 「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」、「正品 - 鹿鞭壯男丸」
雖然知道鹿尾羓、鹿鞭對補腎有非常顯著功效，但始終自己燉湯費時又麻煩，又容易飲到燥熱，幸好現時市面上已有含有鹿尾羓及鹿鞭保健，令各位男士隨時隨地都可以強化腎臟機能。
紐西蘭製造的「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」蘊含多種機能成分，包括︰鹿尾羓、鹿鞭、亞麻籽、銀杏葉、蛋白質、骨膠原等，能補充腎氣虛耗，改善腰膝酸痛無力、力不從心、耳昏頭暈、失眠多夢紮醒、體力及記憶力下降等問題，而且配方經由嚴格調整，不會過分燥熱，三高人士都可服用。
另外針對男士腎虧問題，有「正品 - 鹿鞭壯男丸」，同樣是紐西蘭製造，成分有鹿鞭、瑪卡萃取、銀杏葉精華，激活男士的機能，增強男士起動力、耐力、硬度，雄風再現，令伴侶刮目相看，回復生活滿足感。
入手前必睇！4大考量點 揀選適合男士補腎產品
既然鹿尾羓及鹿鞭均可改善男士衰退情況，作為男士就應該如何選擇最具針對性的產品呢？大家不妨參考以下為4大考量點︰
1.成分
「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」主要含有紐西蘭鹿尾羓、亞麻籽、銀杏葉精華等；而「正品 - 鹿鞭壯男丸」則含有紐西蘭鹿鞭、瑪卡萃取、銀杏葉精華等。
2.對應症狀
「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」可針對腎氣虧損、虛勞過度的男士作調理補身之用；而「正品 - 鹿鞭壯男丸」則更能針對改善腎虧、腎精虧損之問題。
3.功效
持續服用「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」有助補充腎氣，提升男士活力，增強體力、改善睡眠、脫髮等問題；而「正品 - 鹿鞭壯男丸」能快速回氣，提升男士起動力、持久力、硬度及衝刺力，真正達到鞭鞭有力。
4.適合人士
「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」特別適合中年腰膝酸痛無力、失眠夢多、未老先衰之男士服用；「「正品 - 鹿鞭壯男丸」更針對男士起動無力、耐力差、硬度不足之男士。
真實用家鐵證產品有效 解決腎氣虧損重振雄風
Sam 分享：「男人去到咁上下年紀真係要補一補，我就選擇正品嘅鹿尾羓丸同埋鹿鞭丸，都係紐西蘭製造，食得好放心！除咗幫我增強體力，補充返腎氣之外，男士起動力有改善、回氣快咗，同老婆關係更勝從前！」
Solid 分享：「最近精神欠佳，集中力唔夠，而且經常腰膝酸痛，朋友介紹食正品鹿尾羓丸，起初都抗拒㗎，覺得自己後生唔使咁早補，點知一試之後，食足一個月，成個人精神返好多，真係好掂！」
正品 - 鹿鞭壯男丸
銷售點：萬寧門市及網店
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