男人40歲特別容易有心無力？！ 13大腎虛、腎虧特徵要知！中醫嚴選2大補腎佳品

不少男士踏入40歲後，腎功能將會逐漸退化，少不免會面對「男人最痛」的腎虛、腎虧，不但大大影響男士活力，更會影響其他身體機能，隨時令工作表現及兩性關係大受打擊！中醫角度認為︰「腎為先天之本」腎不僅有藏精、主骨、生髓、供給各部器官熱能等重要功能，而且腎氣的盛衰，又直接和人的生長、發育、衰老和生殖能力有關。要及早預防問題出現，就要及早進補，不過就算知要補，都要先分辨到何謂腎虛、腎虧，才可以對症下藥，補得正確。

至於腎虧問題，中醫角度則推薦使用鹿鞭，本草綱目中記載 「此物生精補髓，養血益陽」，所以鹿鞭是自古以來提升男士氣慨、補充房事虛耗的補身珍品，有補腎壯陽之功效，達致激活男士機能。

面對腎虛問題，中醫認為鹿尾羓正是壯陽補腎的最好選擇，古書記載「陽氣聚于角，陰血聚於尾」，鹿尾羓正是匯聚鹿的血氣精華，壯腎陽，益精髓。主治腰脊痛、腎虛症狀。有固腎益精，強腰健膝等顯著功效。特別適合腎氣虛耗、虛勞過度的男士作調理補身之用。

100%紐西蘭製造 「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」、「正品 - 鹿鞭壯男丸」

雖然知道鹿尾羓、鹿鞭對補腎有非常顯著功效，但始終自己燉湯費時又麻煩，又容易飲到燥熱，幸好現時市面上已有含有鹿尾羓及鹿鞭保健，令各位男士隨時隨地都可以強化腎臟機能。

紐西蘭製造的「正品 - 鹿尾羓腎氣丸」蘊含多種機能成分，包括︰鹿尾羓、鹿鞭、亞麻籽、銀杏葉、蛋白質、骨膠原等，能補充腎氣虛耗，改善腰膝酸痛無力、力不從心、耳昏頭暈、失眠多夢紮醒、體力及記憶力下降等問題，而且配方經由嚴格調整，不會過分燥熱，三高人士都可服用。

另外針對男士腎虧問題，有「正品 - 鹿鞭壯男丸」，同樣是紐西蘭製造，成分有鹿鞭、瑪卡萃取、銀杏葉精華，激活男士的機能，增強男士起動力、耐力、硬度，雄風再現，令伴侶刮目相看，回復生活滿足感。