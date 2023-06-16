男士小便困難非小事 及早檢查前列腺

前列腺是每個男士都有的器官，當年紀漸長，前列腺出現問題的風險愈高，包括良性前列腺增生及前列腺癌。前者可說是男士的必經階段，而後者則可致命，因此如出現小便徵狀，便應接受檢查，年屆55歲的男士亦應定期檢查，萬一患上前列腺癌亦可及早發現。
香港中文大學醫院泌尿外科專科醫生張源津表示，前列腺細胞倚賴男性荷爾蒙生長，故隨年齡增長，前列腺會愈來愈大，「大約到50至60歲，便可能出現小便徵狀，例如尿流變慢、小便斷續、排尿不清，屬前列腺壓迫尿道造成的阻塞性徵狀，惟不少患者以為小事而不加理會。」
可致膀胱受損
當阻塞變得嚴重，膀胱亦會受影響，因為膀胱壓力增加，會導致膀胱肌肉異常增生，出現兩個後果：一是尿急尿頻，因為膀胱想及早排尿；二是急尿時膀胱會自動收縮，令病人未能忍尿而失禁。不少患者在這時候才求醫，張源津認為太遲，「出現膀胱徵狀代表膀胱已經受損，即使處理好前列腺問題，膀胱的問題仍有可能持續。」
男性第三大癌症
根據醫管局香港癌症資料統計中心2020年數字顯示，前列腺癌是本港男士第三大癌症，有超過2,300宗新症。徵狀與前列腺增生相似，惟到後期會傾向轉移至骨骼，即使沒有任何勞動亦感到骨痛，並有食慾不振、體重下降的情況。張源津補充，「前列腺癌的風險因素包括年長及家族史，建議55歲開始定期檢查，有家族史人士則應提早至40歲開始。」
全面檢查
檢查前列腺，一般由問症開始，如徵狀、風險因素，醫生也會作肛門指檢，初步檢查前列腺體積和有否硬塊，亦會透過超聲波量度確定體積。針對良性前列腺增生，可透過尿流速測試和剩尿測試來評估阻塞程度；有需要會讓患者記錄小便日記，寫下飲水及小便的分量及時間，評估膀胱功能。血液測試則同時檢查腎功能和前列腺特異抗原指數(PSA)。張源津提醒，「萬一不幸PSA指數高於4，便要考慮做磁力共振查看有否陰影，再決定是否有需要進一步抽針檢查。」
PSA指數近百
張源津分享兩個較特別的個案。一名五十多歲男士，檢查發現PSA指數接近100，抽針確診前列腺癌，雖然腫瘤已侵蝕出前列腺外，幸而PSMA正電子掃描顯示未有擴散。由於指數太高，須結合幾種治療方式，先手術切除前列腺，再電療殺死剩餘癌細胞，並接受荷爾蒙藥物治療，至今兩年仍控制良好，可說是極幸運。另一名六十多歲男士，因良性前列腺增生導致嚴重小便徵狀，但不肯用藥，最終病人因完全不能排尿而需要接受手術切除前列腺。術後終能夠排尿，但尿急尿頻的徵狀仍然持續，因此需要接受膀胱訓練。醫護人員教導病人當感到尿急時，嘗試處理其他事情來分散注意力，從而訓練膀胱儲尿的能力。同時亦向病人處方放鬆膀胱的藥物，減少尿液對膀胱的刺激，透過「治標及治本」雙管齊下幫助病人。經過數月時間訓練，終於增加至一定儲尿量，回復正常生活。