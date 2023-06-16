男士小便困難非小事 及早檢查前列腺

前列腺是每個男士都有的器官，當年紀漸長，前列腺出現問題的風險愈高，包括良性前列腺增生及前列腺癌。前者可說是男士的必經階段，而後者則可致命，因此如出現小便徵狀，便應接受檢查，年屆55歲的男士亦應定期檢查，萬一患上前列腺癌亦可及早發現。

香港中文大學醫院泌尿外科專科醫生張源津表示，前列腺細胞倚賴男性荷爾蒙生長，故隨年齡增長，前列腺會愈來愈大，「大約到50至60歲，便可能出現小便徵狀，例如尿流變慢、小便斷續、排尿不清，屬前列腺壓迫尿道造成的阻塞性徵狀，惟不少患者以為小事而不加理會。」

可致膀胱受損

當阻塞變得嚴重，膀胱亦會受影響，因為膀胱壓力增加，會導致膀胱肌肉異常增生，出現兩個後果：一是尿急尿頻，因為膀胱想及早排尿；二是急尿時膀胱會自動收縮，令病人未能忍尿而失禁。不少患者在這時候才求醫，張源津認為太遲，「出現膀胱徵狀代表膀胱已經受損，即使處理好前列腺問題，膀胱的問題仍有可能持續。」