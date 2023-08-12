男士小心「啤酒肚」！腹部脂肪堆積不只飲食 更與壓力、荷爾蒙有關

男性不加以控制超標的內臟脂肪，容易使睾丸酮低下，不只容易出現代謝症候群，還會影響男性雄風、提早迎來男性更年期。

許多男士肚子裡堆積過高的內臟脂肪，形成「啤酒肚」猶如一顆健康計時炸彈。減肥專科醫生李唐越表示，若男性不加以控制超標的內臟脂肪，容易使睾丸酮低下，不只容易出現代謝症候群，還會影響男性雄風、提早迎來男性更年期。

關心啤酒肚 飲食、運動、壓力都要注意

啤酒肚型肥胖除了與飲食形態、運動習慣有關外，更與長期壓力導致荷爾蒙失調有關，尤其爸爸們常常擔任家庭經濟支柱的角色，肩膀上的負擔相當地大，身體也可能會因此出現問題。

李唐越醫生分享，有位42歲的爸爸患者，初進診間時看起來卻像是50幾歲，面容憔悴還有明顯突出的腹部、纖細的四肢，一問之下才知道他在半導體業工作，平時需要輪班又經常加班，回家倒頭大睡，但怎麼睡都睡不飽、疲憊感難以消除，睡醒後還會腰痠背痛，為此去推拿、針灸卻都沒甚麼效果。