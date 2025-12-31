男士扭蛋之痛 恐不育

男士出現「蛋痛」情況時，切勿掉以輕心，否則隨時睾丸不保。泌尿外科專科醫生李語潔表示，「若下體陰囊位置突然出現劇痛，可能是『睾丸扭轉』情況。如果沒有在黃金時間內求醫，有可能令睾丸因缺血而壞死，必須切除。」 李語潔指出，當睾丸扭轉的情況發生時，男生在陰囊位置會突然感到劇痛，初時可能會被誤以為是普通發炎。「當睾丸在陰囊裡扭轉時，會夾住血管，導致血液供應問題，最終可能出現缺血性壞死。」若患者的睾丸扭轉情況愈嚴重，血液供應會愈受影響。他強調，這是一種急症，需要立刻進行手術來解開血管，盡量挽救受損的睾丸。

逐漸劇痛 扭轉的睾丸通常會突然出現劇痛，並且會愈來愈痛，與普通的輕微撞傷有很大區別。李語潔稱，「如果出現單邊劇痛，伴隨腫脹，那很有可能是睾丸扭轉。」他解釋，由於這種情況對血液循環造成影響，有機會也會出現水腫。 另外，亦有可能會出現劇痛後突然又沒有痛感的情況出現，李語潔指出，「這種情況有可能是睾丸『扭回去』，但並不代表危機解除，若有懷疑都應該及時求醫檢查，進行固定手術，以免日後再出現睾丸扭轉情況。」 輕微碰撞恐「扭蛋」 睾丸扭轉情況的高風險群主要是十多到二十歲的青少年。李語潔指出，「因包膜發育不良所致，所以隨時都有可能發生扭轉；而成年男性風險就會相對降低。」另外，他分享一些案例提到，輕微碰撞也可能會觸動反射神經，引起睾丸的扭轉。「甚至在靜止的狀況下，也會突然發生扭轉。」



把握黃金期 李語潔強調，及時求醫至關重要。「如果出現劇痛，尤其是愈來愈痛，就不要拖延。根據研究，如果超過6至8小時沒有接受手術，睾丸壞死的機率就會急劇上升。」他解釋，專家建議患者應在出現症狀後的黃金期內就醫，以免失去可以救回睾丸的機會。 「睾丸疼痛的情況可能不只是睾丸扭轉所致，亦有可能是細菌感染副睾丸炎、睾丸發炎或睾丸附件扭轉，但最適當的做法就是即時進手術室檢查包膜。」 手術室檢查最準確 雖然超聲波檢查可以幫助評估睾丸血液供應狀況，但若要確診，最終仍需透過手術。李語潔指出，「手術室的檢查可以確定是否真有扭轉，並評估包膜健康，這是最穩妥的處理方式。」如果這個情況出現後缺血的時間比較長，睾丸可能會有萎縮的情況，其精子生成和男性荷爾蒙的分泌也可能會受到影響。 恐致不育？ 李語潔指，當睾丸扭轉治療手術成功後，復發的機率相對較低，約低於5%「單側睾丸的男性仍然可以保持生育能力，但若果剩餘的睾丸有靜脈曲張或其他意外情況，就有可能會對生育能力造成影響。」李語潔提醒，患者在手術後應定期跟進以確保恢復正常。