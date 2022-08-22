男士救星 | 10個最佳購買威而鋼（偉哥）的地點 重振雄風不再有「男」言之隱

相信對不少男士而言，不舉可說是終極惡夢！而眾所周知，威而鋼（俗稱「偉哥」）正正就是男士在床事上的救星，許多男士都會透過服用「偉哥」在床上重振雄風。那麼，究竟一粒小小的藍色神奇藥丸的威力是甚麼，以及可在哪裡購買？
何謂不舉？
作為常見的性功能問題之一，勃起功能障礙（或稱陽痿、不舉）即是性慾來時無法勃起及或維持勃起，或雖然能勃起卻不夠堅硬，導致無法維持滿意的性生活。當中因為一種名為PDE5的酵素，會減慢陰莖的血液流入，同時加快血液流出，從而造成勃起困難。
為何威而鋼被稱「床事上的救星」？
威而鋼是一種專門治療勃起功能障礙的處方藥物，主要成分為西地那非(Sildenafil)，它是一種phosphodiesterase type-5 (PDE-5) 抑制劑，用作減漫酵素phosphodiesterase type-5的活動。至於PDE-5則是一種酵素，可控制血液內的化學物質，引致難以達到或維持勃起狀態。威而鋼的原理就是可減慢及抑制PDE-5，從而擴張血管及增加血液供應，令勃起更易更持久。
如何有效解決不舉問題？
治療方法需視乎導致不舉的原因主要為生理還是心理因素。若針對生理因素的治療，就包括處方口服藥物，電震波治療、真空泵、手術及改變生活習慣等；至於針對心理因素的治療，則以心理輔導為主。而服食威而鋼就屬於針對生理因素解決不舉的辦法之一。
10個購買威而鋼的可靠途徑
鑒於威而鋼屬於處方藥物，加上市面上有不少假貨流出，如何安心又放心地購買正版威而鋼，為購買前必須留意的一點。一般而言，建議用家循可靠途徑購買，最可靠的方法就是透過註冊醫生或藥劑師購買；若果是在網上或實地購買，則最好事前查看有關店舖或網站的信譽。
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2. Pharmacy Online
Phamacy Online為澳洲最大的藥品保健品和營養品類電商之一，總部位於澳洲威爾斯。他們在網上銷售高質量的威而鋼，更提供藥物送上門服務。網站設有中文版，即使英文不太靈光也可透過網上購買。只要購買滿$20美金威而鋼，即可享有免運費服務。
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地點：中環士丹利街20號鴨都喇利大廈地下
營業時間：9:30pm - 6:30pm
電話查詢：(+852)2522 8518
5. 健威大藥房
地點：北角英皇道442-456號美輪大廈地下7號舖
營業時間：10am - 10pm
電話查詢：(+852)2561 7775
6. 浩華大藥房
地點：旺角彌敦道737-741C金輪大廈6,18號地舖
營業時間：9am - 9pm
電話查詢：(+852) 2309 7790
7. 祥興西藥房有限公司
地點：深水埗北河街201號地舖
營業時間：9am - 8pm
電話查詢：(+852) 2778 2227
8. 民生藥房有限公司
地點：灣仔天樂里16號地下
營業時間：星期一至六9am - 9pm；星期日10am - 6pm
電話查詢：(+852) 2803 5117
9. 國城大藥房
地點：沙田好運中心商場3樓30A舖
營業時間：9am - 9pm
電話查詢：(+852) 2696 5088
10. 志成大藥房
地點：荃灣海壩街138號地下A舖
營業時間：8:30am - 10pm
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