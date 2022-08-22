男士救星 | 10個最佳購買威而鋼（偉哥）的地點 重振雄風不再有「男」言之隱

相信對不少男士而言，不舉可說是終極惡夢！而眾所周知，威而鋼（俗稱「偉哥」）正正就是男士在床事上的救星，許多男士都會透過服用「偉哥」在床上重振雄風。那麼，究竟一粒小小的藍色神奇藥丸的威力是甚麼，以及可在哪裡購買？ 何謂不舉？ 作為常見的性功能問題之一，勃起功能障礙（或稱陽痿、不舉）即是性慾來時無法勃起及或維持勃起，或雖然能勃起卻不夠堅硬，導致無法維持滿意的性生活。當中因為一種名為PDE5的酵素，會減慢陰莖的血液流入，同時加快血液流出，從而造成勃起困難。

為何威而鋼被稱「床事上的救星」？ 威而鋼是一種專門治療勃起功能障礙的處方藥物，主要成分為西地那非(Sildenafil)，它是一種phosphodiesterase type-5 (PDE-5) 抑制劑，用作減漫酵素phosphodiesterase type-5的活動。至於PDE-5則是一種酵素，可控制血液內的化學物質，引致難以達到或維持勃起狀態。威而鋼的原理就是可減慢及抑制PDE-5，從而擴張血管及增加血液供應，令勃起更易更持久。 如何有效解決不舉問題？ 治療方法需視乎導致不舉的原因主要為生理還是心理因素。若針對生理因素的治療，就包括處方口服藥物，電震波治療、真空泵、手術及改變生活習慣等；至於針對心理因素的治療，則以心理輔導為主。而服食威而鋼就屬於針對生理因素解決不舉的辦法之一。