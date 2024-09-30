男大生熬夜打機打到中風！睡眠影響心血管健康 4招養成好眠體質

大學已經陸續開學，不過A男大生卻因為中風住院而沒辦法回到學校上課。振興醫院心臟血管內科主治醫生陳冠群表示，A男大生的父母說他常常熬夜打機，暑假期間更是沒日沒夜地玩，飲食不正常再加上睡眠不足，導致原本體形偏胖又有高血壓、糖尿病傾向的A男大生最終身體出了大問題。 所幸，A男大生經過治療、復健後獲得恢復，也不敢再熬夜打電玩了。陳冠群醫生提醒，充足的睡眠對心血管健康很重要，民眾應正視睡眠問題，可用4招養成好眠體質。

睡眠不足有「這些」影響 嚴重可能中風、猝死 美國心臟協會(AHA)最新心臟保養指引參考「生活必要8件事(Life’s Essential 8，LE8)」，除了原本的7項健康生活行為外，也增加了「充足睡眠」的建議，成年人每晚應有7至9小時的睡眠，5歲以下兒童需10至16小時(包含午休)，6至12歲兒童至少應有9至12小時，13至18歲的青少年則需8至10小時。 如果沒有充足的睡眠，不只會影響精神、情緒，還有可能造心血管疾病。陳冠群醫生表示，睡眠不足可能會使心跳不穩，導致心律不整，研究也指出沒有獲得良好睡眠的人，血糖、血壓的恆定都會受到影響，還有可能導致荷爾蒙失衡，間接提升心肌梗塞、腦中風等疾病風險，嚴重甚至會因此猝死。

護心8原則

時間不是愈長愈好 注意睡眠質素、睡眠窒息症 不過睡眠時間並非愈長愈好，也要注意睡眠質素，陳冠群醫生建議，睡前2至4小時盡量不要進食，尤其含糖飲料、高熱量食物、含咖啡因的飲料等應盡量避免，讓腸胃道配合睡眠時間進入休息狀態，才能擁有良好的睡眠質素。 另外陳冠群醫生提醒，大家也要留意有無睡眠窒息症，因為患者在呼吸暫停的這段時間，身體會短暫缺氧，如果本身有動脈硬化，反覆的心肌缺氧，可能會誘發心律不整等問題，還有可能造成胰臟細胞缺氧，影響血糖控制，建議應諮詢耳鼻喉科醫生並做進一步檢查、治療。