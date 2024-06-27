男大生睾丸大到像芒果 竟是睾丸癌作祟！

台中一名20歲的男大生，去年中發現自己右側睾丸比左側大，因個性害羞不敢跟家人說，但不痛不癢便不以為意。直到今年初大到像一顆芒果，連寬鬆垮褲都藏不住，就醫後確診是睾丸癌，幸好癌細胞未轉移，經緊急切除手術合併化療，目前仍持跟進中。

睾丸大到褲子遮不住 臺中醫院泌尿科主任朱朗軒說明，男大生穿著寬鬆垮褲，走路像企鵝，表示發現自己右側睾丸一天比一天大，雖然不痛不癢，但已經大到影響穿著跟行動，因此前來就醫。經由超聲波、磁力共振造影檢查，發現患者右側睾丸直徑約9公分，是正常睾丸3倍大，診斷後確定罹患精細胞與非精細胞混合型的睾丸癌。經進一步檢查確認癌細胞未轉移，但手術前腫瘤指標數值爆表，為了安全起見，醫療團隊還是建議接受一階段的化療，確保安全。目前已經完成治療，腫瘤指數回覆正常，病況穩定跟進中。

睾丸癌的徵兆 朱朗軒主任說明，如果罹患睾丸癌，其實不會疼痛，而且睾丸不會一下子腫大，而是會慢慢變大，觸感也會偏硬，朱主任提醒，「發現睾丸異常變大就要盡速就醫，避免錯過黃金治療期。」正常睾丸大小約荔枝大，但患者到院時，右側睾丸已經大如鵝蛋、芒果，右側睾丸體積已經是超過正常睾丸20倍以上。