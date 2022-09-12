男女平等？研究：女性承擔大部分無償家務兼賠上健康

全球高呼男女平等多年，但家頭細務依然主要由女性擔起。澳洲一項研究發現，婦女不但負擔起大部分無償家務的經濟成本，同時亦犧性了寶貴的健康，呼籲各國及人們採取行動，分擔家庭工作，減輕女性的重擔，達致真正的男女平等。

分析14項研究

澳洲墨爾本大學的研究人員，首次以回顧方式分析了性別與無償家務和心理健康之間的關係，納入分析的14項研究，涵蓋來自全球不同地區的6.7萬名參與者，當中5項研究針對無償勞動，另外9項則調查家務勞動的時間，包括4份以養育孩童為主題的文獻。

結果發現，家務對女性心理健康的影響遠大於男性。其中11項研究中的女性，抑鬱或心理困擾症狀隨無償勞動需求上升而增加，對於男性而言則只有3項研究顯示出些微負面健康影響。