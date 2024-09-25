男女性早熟大不同！男童11歲前變聲快求醫 還需積極排除腫瘤

全球性早熟發生率女生是男生的10倍以上。由於女生性徵易觀察，往往8歲前有胸部發育就被帶來門診檢查。男生青春期一般9歲後開始啟動，第一個性徵是睾丸變大。但睾丸怎樣叫大？怎樣算有發育？大部分家長都不清楚，甚至許多男孩就診都是家長驚覺突然變聲，才意識到孩童有性早熟。

男生 9 歲前性徵發育 11 歲前變聲需就醫檢查

國泰綜合醫院暨內湖國泰診所小兒科主治醫生李翊誠表示，醫學定義男童9歲前有第二性徵發育(包含：睾丸變大、長陰毛、長青春痘)需要擔心男童性早熟。睾丸若直徑大於2.5公分或體積大於4cc，就代表已經進入青春期。睾丸發育過1年後，會開始長陰毛、陰莖變長；3年過後陸續會開始變聲長喉結。台灣男童最早可變聲的實際年紀約12歲。以變聲這個顯著性徵變化估算，前後1年身高平均可達最大成長速率8至10公分。

換言之，如果男孩年紀小且短期內抽高達1年8至10公分，家長需擔心接下來1年是否隨時會變聲。變聲進入第2年會進入生長減速期，1年平均長5至6公分。變聲進入第3第4年後，則幾乎停止生長，骨齡密合達到成人身高。