男子打乞嚏竟「主動脈破裂達40cm」　緊急就醫搶救保命

一位65歲男子在林場工作時，因天冷突然打了一個大大的噴嚏，竟然差點要了他的命。澄清醫院中港院區急診室主任鄭清萬表示，因為該病患長期高血壓且控制不良造成血管品質不好，一個大噴嚏讓他主動脈從胸大動脈直到下肢動脈，一路破裂至少40厘米長，經即時診斷和心臟血管外科團隊搶救才保住生命。
血液撐裂血管 破裂恐致死亡
鄭清萬表示，他發現該病患腰背嚴重疼痛且左下肢發麻蒼白，從帶來的X光片檢視，腰椎並無異常，但血壓高達285/145mmHg，左右下肢血壓相差達 80 mmHg，左下肢血液循環很不好，高度懷疑是大血管的急症，立刻將病人轉入急救區，積極降血壓和隨時準備急救。
狀況稍穩定後，立即做主動脈血管斷層攝影，鄭清萬主任說，血管斷層攝影顯示，患者從胸大動脈、腹部動脈、左側腎動脈，到左下肢髂動脈，一路破裂至少40厘米長，血液撐裂血管內層，導致血管外層鼓漲成假腔，假腔內已積血約100西西，隨時有破裂的可能，一旦大破裂，死亡率高達90％。
血管品質不佳 撐不住血壓收縮
鄭清萬強調，打了個大噴嚏，造成主動脈這麼嚴重破裂，主要原因是患者近來壓力大高血壓控制不良，血管品質脆弱不良，當患者猛然打大噴嚏，強大反射誘發交感神經，刺激血管激烈收縮，撐不住血液壓力，才導致主動脈一路破裂，此情況的確不多見。
血管支架＋修補血管破裂 順利康復出院
經確診為主動脈破裂後，緊急會診心臟血管外科醫生吳慧中接手治療，經置放主動脈內的血管支架，並修補血管破裂，患者住院6天後，就康復出院。鄭清萬提醒民眾，有高血壓者務必要求醫控制好血壓，否則會因血管品質不好或長期有血管炎，使血管處於脆弱的程度，一旦受到刺激極度收縮即有破裂之虞。
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