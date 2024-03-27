男子打乞嚏竟「主動脈破裂達40cm」　緊急就醫搶救保命

因天冷突然打了一個大大的噴嚏，竟然差點要了他的命。

一位65歲男子在林場工作時，因天冷突然打了一個大大的噴嚏，竟然差點要了他的命。澄清醫院中港院區急診室主任鄭清萬表示，因為該病患長期高血壓且控制不良造成血管品質不好，一個大噴嚏讓他主動脈從胸大動脈直到下肢動脈，一路破裂至少40厘米長，經即時診斷和心臟血管外科團隊搶救才保住生命。

血液撐裂血管 破裂恐致死亡

鄭清萬表示，他發現該病患腰背嚴重疼痛且左下肢發麻蒼白，從帶來的X光片檢視，腰椎並無異常，但血壓高達285/145mmHg，左右下肢血壓相差達 80 mmHg，左下肢血液循環很不好，高度懷疑是大血管的急症，立刻將病人轉入急救區，積極降血壓和隨時準備急救。

狀況稍穩定後，立即做主動脈血管斷層攝影，鄭清萬主任說，血管斷層攝影顯示，患者從胸大動脈、腹部動脈、左側腎動脈，到左下肢髂動脈，一路破裂至少40厘米長，血液撐裂血管內層，導致血管外層鼓漲成假腔，假腔內已積血約100西西，隨時有破裂的可能，一旦大破裂，死亡率高達90％。