男子早餐吃麵包習慣肥10kg患糖尿 醫生教4招健康吃麵包

早餐吃麵包的習慣可能會導致糖尿病？有醫生分享病例指，一名男子習慣性在早上吃麵包，結果令自己的體重增加10kg，並險患糖尿病。經常吃麵包作為早餐不僅會增加肥胖風險，還可能提高糖尿病的風險。醫生建議，如果一定要吃麵包，可以採用4種健康的方法來食用，以防止體重增加並降低罹患糖尿病的風險。

男子早餐吃麵包習慣肥10kg患糖尿

營養功能醫學科醫生劉博仁在其facebook專頁上分享指，許多人喜愛早餐選擇麵包，不過，若選擇不當，有可能增加糖尿病和肥胖的風險。常見的麵包如菠蘿包、肉鬆麵包等，通常含有高油脂、高糖分、高鹽分和熱量，這些都會導致血糖快速上升，並增加脂肪囤積的機會。

該名男子45歲因長期早餐吃麵包，3年間體重增加10kg，健康檢查中發現糖尿病指標異常。後來，男子按醫囑調整飲食習慣，例如早餐只吃無糖豆漿和水煮蛋、偶爾搭配雜糧饅頭，以取代精緻麵包，而且每天超慢跑50分鐘，再搭配營養素。結果在3個月後，成功減重5kg，而其血糖也逐漸恢復到正常範圍。劉醫生強調，不只是總熱量，食物種類本身就能對健康產生巨大影響。

根據一項2023年《Nutrients》期刊的德國研究，將一般裸麥全穀麵包換成低胰島素刺激的麵包，3個月內就會令過重成年人平均減輕1.8kg，特別是55歲以上族群效果更明顯。而研究中的milled whole grain rye bread(磨碎的裸麥全穀麵包)，雖然是裸麥全穀，但因為是「磨碎」形態，加工度稍微高(不像傳統顆粒狀粗糙形態)，所以血糖和胰島素反應仍然是偏高的。重點是受試者的總熱量攝取並未明顯下降，反映胰島素刺激大小才是決定脂肪堆積或動員的重要關鍵。

