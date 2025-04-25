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健康
2025-04-25 20:30:00

男子每周吃1種調味7次防肝癌！營養師揭4大好處+正確吃法

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男子每周吃1種調味7次防肝癌！營養師揭4大好處+正確吃法

男子每周吃1種調味7次防肝癌！營養師揭4大好處+正確吃法

調味食物也有防癌功效？有營養師指，1種調味食物不但有助預防脂肪肝，更有效預防肝癌。營養師指出其4大功效，並大家聰明吃法。

大蒜4大好處+正確吃法

營養師程涵宇在其facebook專頁上分享指，大蒜除了香氣迷人，其實營養價值也很值得一提，以下是大蒜的4大好處：

1. 抗發炎  

  • 大蒜中的大蒜素是天然的抗發炎成分，研究發現能調節免疫反應、降低身體慢性發炎。

2. 心血管保護

  • 研究顯示每日攝取大蒜萃取物可降低總膽固醇與血壓，特別是高血壓患者更明顯。

3. 調節腸道菌叢

  • 大蒜中的寡糖能幫助腸道生態平衡，促進好菌增生。

4. 保肝保健康

  • 大蒜富含具有抗氧化和抗發炎植化素。每周食用生大蒜超過7次的男性，患脂肪肝的風險最高可降低29%。吃生大蒜有助降低患肝癌的風險。

營養師程涵宇指，如果聰明地吃大蒜就可以獲取更多營養：

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  • 生吃好處最多：建議剝好後放10分鐘再吃，讓蒜胺酸轉化成活性的大蒜素。
  • 熟食也很棒：雖然大蒜素會熱分解，但仍有抗氧化與調整菌叢的效果。可以切片涼拌、烤全蒜或入湯。

營養師程涵宇建議，有腸胃潰瘍、胃食道逆流的人應避免生大蒜，以免胃灼熱。而一般成人建議每日1至2瓣生蒜為宜，熟蒜可增加到3至4瓣。

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