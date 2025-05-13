男子無煙無酒減肥瘦4kg揭患胰臟癌 醫生揭1行為使存活率降至15%

不少患上有「癌王」之稱的胰臟癌患者在晚期才察覺患病，而且，胰臟癌是一種進展迅速的癌症，過遲處理或發現，都會令存活時間變得更短。有醫生分享案例指，一名男子沒有吸煙和喝酒習慣，突然瘦了4kg，但因為平有飲食控制，以為減肥有功，惟經檢查後發現患上胰臟癌，後來更因為他的一個決定，令存活率降至15%。

胰臟科醫生林相宏在其 facebook專頁 上分享指，許多人對胰臟癌患認識不足，常常有患者確診後，即使醫生建議開刀後，亦會因為身體沒有症狀，所以選擇一再觀察，而耽誤治療進展。該名男子60歲，有糖尿病前期，體重下降以為是自己飲食控制的成效，但健康檢查時偶然發現胰臟癌指標(Ca19-9)異常，達到800U/mL，超過正常值的20倍。CT掃描顯示其胰臟有一個2.5cm的腫瘤，但因為沒有明顯症狀，他選擇觀察。3個月後再檢查，腫瘤已增大至3.6cm。

愈早手術預後愈好

林醫生指，胰臟癌即使在無症狀的情況下，依然可能迅速進展，約70%的早期胰臟癌患者並無明顯症狀，超過五成患者是因檢查其他疾病時偶然發現。他提醒，即使沒有症狀，也不能認為沒有問題。而且，腫瘤大小亦與存活率有關，所以早期手術相當重要。研究顯示，腫瘤在2cm以下時開刀，五年存活率可達50%；但當腫瘤增大至2至4cm時，存活率下降至15%。所以，愈早手術，預後愈好，逃避檢查或延遲手術可能導致更差的結果。

80%胰臟癌患者有1特徵

另外，林醫生指，血糖升高可能是胰臟癌警號。當年紀愈大，糖尿病風險愈高，若血糖升高伴隨體重下降，應立即檢查胰臟。因為約80%的胰臟癌患者有高血糖，這可能是早期的唯一警號。

