男子血液浮一層油！健檢發現「乳糜血」險釀胰臟炎

一名40多歲男子長期出入應酬場所，一天至少喝掉一瓶威士忌，加上作息不規律，經健康檢查後發現三酸甘油脂高達3,000多mg/dl，甚至出現「乳糜血」，也就是血液中充滿脂質！不僅影響健康，更可能導致胰臟炎等嚴重疾病。經診所王德生醫生綜合評估後，安排進一步的影像學檢查及相關傳統的藥物治療外，並提供血液淨化療程與客製化營養點滴治療，以幫助男子改善代謝問題並輔助身體修復。
給身體一次「大掃除」 洗腎和血液淨化大不同
王德生醫生解釋，許多人誤以為洗腎和血液淨化是同一件事。事實上，這兩種療法都是醫療上用來清除體內代謝廢物和毒素的技術，但原理、適用對象及治療目的有所不同：
- 洗腎：
主要目的是模擬腎臟的功能，幫助無法正常排出代謝廢物的腎臟病患者清除體內的廢物、水分及電解質。適用對象多數為慢性腎衰竭或急性腎功能衰竭患者，腎臟無法正常運作時需要進行洗腎來維持生命。患者的血液透過透析的儀器進行過濾，將廢物、過多的水分和毒素去除，然後將過濾後的血液返回體內。治療頻率，通常每周需進行2至3次，每次約4小時。
- 血液淨化：
主要目的是針對血液中的特定成分，如過高的膽固醇、三酸甘油脂或其他有害物質，進行分離和濾除。適用於高三酸甘油脂症、乳糜血、某些自體免疫疾病(如：重症肌無力)、代謝症候群，以及需要改善代謝功能的健康或亞健康人群。原理是將血液分離成血球和血漿兩部分，血球會直接回輸體內，而血漿經過多層濾芯過濾後，將脂質和特定代謝廢物去除。治療頻率通常不需要頻繁進行，每3到6個月進行一次即可，一次約1.5至2小時。
搭配客製化營養點滴 輔助身體恢復健康
王德生醫生補充，除了血液淨化，也可以搭配客製化營養點滴，補充電解質、微量元素及維生素，例如：高劑量維他命C，可增強抗氧化能力，促進代謝並緩解疲勞。此外，客製化點滴也針對慢性疲勞、代謝機能失調、經前症候群等提供輔助改善，對於長期缺乏特定營養素或用藥後營養素流失的個案，能有效中斷惡性循環，恢復身體活力。
針對三酸甘油脂過高的患者，在天冷的季節更應該注意，醫生建議飲食需注意選擇優質油脂，少攝取精緻糖類與澱粉，並避免重口味下酒菜如炸物或高脂肪補品。同時，增加蔬菜攝取可幫助腸胃蠕動及代謝，還要搭配規律運動與充足睡眠，才能真正改善健康狀況。
王德生醫生特別提醒，疾病的進展往往緩慢，若能及早採取適當的醫療介入，搭配健康生活習慣，有機會恢復身體健康，提升生活品質。
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