男子貧血求醫揭患大腸癌 中年男性要小心 6大症狀恐患癌

貧血可能是患癌症狀？有醫生分享一宗案例指，一名男子求診時。面色略顯蒼白，聲音聽起來有些虛弱，經檢查後發現患上大腸癌。醫生指出，其實有很多情況都會引發貧血，但中年男性要特別小心，有6大症狀是貧血症狀，更有可能是癌症所致。

男子貧血求醫揭患大腸癌

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，該名男子求診後，曾測出血紅素為11.5 g/dL，雖然略低，但並不算劇烈警訊，然而另一項腫瘤標記指標(CEA)卻高達8 ng/mL。劉醫生建議他進行大腸鏡檢查，惟男子卻猶豫不決，表示最近忙得無法抽出時間。但經劉醫生再三勸說後進行檢查，結果發現乙狀結腸腫瘤，診斷為大腸直腸癌第三期。後來，男子接受術前化療、手術及術後輔助治療後，已恢復健康，重回生活。

為甚麼貧血不容忽視

劉醫生指，許多人將貧血簡單視為「缺鐵」或「女性特有的問題」，但事實上，貧血像是是一個身體警號，反映出潛藏著身體潛在的問題。特別是對中年男性而言，更加不能掉以輕心，很可能代表某處正在流血。

