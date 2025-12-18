男子貧血求醫揭患大腸癌 中年男性要小心 6大症狀恐患癌

貧血可能是患癌症狀？有醫生分享一宗案例指，一名男子求診時。面色略顯蒼白，聲音聽起來有些虛弱，經檢查後發現患上大腸癌。醫生指出，其實有很多情況都會引發貧血，但中年男性要特別小心，有6大症狀是貧血症狀，更有可能是癌症所致。
男子貧血求醫揭患大腸癌
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，該名男子求診後，曾測出血紅素為11.5 g/dL，雖然略低，但並不算劇烈警訊，然而另一項腫瘤標記指標(CEA)卻高達8 ng/mL。劉醫生建議他進行大腸鏡檢查，惟男子卻猶豫不決，表示最近忙得無法抽出時間。但經劉醫生再三勸說後進行檢查，結果發現乙狀結腸腫瘤，診斷為大腸直腸癌第三期。後來，男子接受術前化療、手術及術後輔助治療後，已恢復健康，重回生活。
為甚麼貧血不容忽視
劉醫生指，許多人將貧血簡單視為「缺鐵」或「女性特有的問題」，但事實上，貧血像是是一個身體警號，反映出潛藏著身體潛在的問題。特別是對中年男性而言，更加不能掉以輕心，很可能代表某處正在流血。
貧血6大潛在原因
貧血的成因有多種，包括：
- 缺鐵性貧血(最常見)
- 慢性出血：如腸胃道潰瘍、痔瘡、息肉或腫瘤
- 慢性疾病：如慢性腎臟病或慢性發炎
- 營養不良：缺乏維生素B12或葉酸
- 骨髓相關疾病
- 遺傳性貧血
貧血6大症狀
當氧氣運送不足時，身體可能出現以下症狀：
- 容易疲倦或呼吸急促
- 臉色蒼白、嘴唇發白
- 心跳加速、頭暈，站起來時會黑前眼
- 睡再多也無法恢復精神
- 指甲脆弱、頭髮容易斷裂
- 專注力下降，記憶力減退
3情況是缺鐵性貧血
若是缺鐵性貧血，可能還會出現：
- 舌頭疼痛
- 渴望啃食冰塊或硬物(異食症)
- 皮膚和頭皮乾燥
長期貧血5大後果
劉醫生指，若貧血持續不治，身體將會付出代價，包括：
- 心臟肥厚，心衰竭風險增加
- 免疫系統下降，易感染
- 腦功能減退，注意力降低
- 疲倦感影響工作與生活品質
- 若腸胃道出血未被及時發現，可能錯失癌症的早期治療機會
所以，如果血紅素略微偏低，也絕不可輕視。
12種食物改善缺鐵性貧血
劉醫生表示，若是缺鐵性貧血，則可以通過飲食來改善。值得注意的是，高鐵食物應與維他命C共同攝取，以提高吸收率：
- 高鐵食物：紅肉(如牛肉、羊肉)，豬肝、鴨血、雞肝，生蠔、蜆，深綠色蔬菜(如菠菜、蕃薯葉)，木耳、南瓜子、芝麻、黑豆等。
- 提高吸收的技巧：搭配富含維他命C的食物如檸檬、番茄或奇異果，並避免與茶、咖啡或鈣質補充品同時攝取，因這會降低吸收率。
劉醫生指，如果鐵質持續無法補充，必須檢查腸胃道是否出現出血。對於40歲以上的男性或女性停經後，應進行大腸鏡檢查，尤其是在貧血伴隨消化不良或體重下降的情況下。
劉醫生強調，許多疾病的嚴重化並非瞬間發生，而是因為我們長期忽略了信號。若最近感覺持續疲憊，或健康檢查中發現血紅素偏低或CEA偏高，請不要小看這些徵兆。