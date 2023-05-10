男性不孕唔一定關精子質素事！仲可以係呢個問題

38歲小林與妻子結婚後一年多，一直想有個孩子，備孕期間即使透過荷爾蒙調整藥物，來治療丈夫精蟲活動力低問題，卻總因為勃起障礙遲遲未能受孕。最終求助醫師後，透過給予口服助勃藥物及低能量體外震波治療，妻子也在幾個月後順利受孕。

六對夫妻一對不育 「勃起障礙」讓備孕卡關

奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科醫師謝昆霖說明，男女之間若持續一年有規律且未避孕之性行為，但仍未懷孕便可稱為不育症。不育問題一直是國內甚至全球重視的議題之一，國際衛生組織(WHO)在2023年4月發表了一份全球性調查報告，發現有17.5%的成年人不育，也就是大約每6對夫妻便有1對患有不育症。

造成夫妻不育的問題男女的因素相當，各佔1/3，而剩下1/3則為雙方皆有問題或找不到關鍵問題。男性不育近幾年逐漸被重視，許多研究發現精蟲品質在這數十年來有明顯下降。除了精蟲品質外，臨床上有些病人在第一步驟便產生障礙，無法把精蟲順利送至女性體內，也就是性功能障礙，包括勃起功能障礙(不夠堅挺或過程容易軟化)，以及射精障礙(早洩、遲洩、逆行性射精等)。