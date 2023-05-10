男性不孕唔一定關精子質素事！仲可以係呢個問題

38歲小林與妻子結婚後一年多，一直想有個孩子，備孕期間即使透過荷爾蒙調整藥物，來治療丈夫精蟲活動力低問題，卻總因為勃起障礙遲遲未能受孕。最終求助醫師後，透過給予口服助勃藥物及低能量體外震波治療，妻子也在幾個月後順利受孕。
六對夫妻一對不育 「勃起障礙」讓備孕卡關
奇美醫療財團法人奇美醫院泌尿外科醫師謝昆霖說明，男女之間若持續一年有規律且未避孕之性行為，但仍未懷孕便可稱為不育症。不育問題一直是國內甚至全球重視的議題之一，國際衛生組織(WHO)在2023年4月發表了一份全球性調查報告，發現有17.5%的成年人不育，也就是大約每6對夫妻便有1對患有不育症。
造成夫妻不育的問題男女的因素相當，各佔1/3，而剩下1/3則為雙方皆有問題或找不到關鍵問題。男性不育近幾年逐漸被重視，許多研究發現精蟲品質在這數十年來有明顯下降。除了精蟲品質外，臨床上有些病人在第一步驟便產生障礙，無法把精蟲順利送至女性體內，也就是性功能障礙，包括勃起功能障礙(不夠堅挺或過程容易軟化)，以及射精障礙(早洩、遲洩、逆行性射精等)。
藥物或體外震波治療 可改善勃起問題
針對不育男性且伴隨性功能障礙，謝昆霖有下列幾點提醒及建議：
- 不育症男性相較於一般族群，有較高的性功能障礙，而這也是阻礙順利受孕的第一道難題。
- 有許多疾病可能會影響精蟲品質及性功能障礙，例如睾固酮濃度不足、攝護腺慢性發炎等相關疾病，因此若有性功能障礙的不育男性，建議盡早至泌尿科求診。
- 適當的藥物或物理性低能量體外震波治療，可改善此類不育夫妻的男性性功能障礙，而且此類治療不會阻礙受精，或影響之後的胚胎發育。
- 備孕期間不必集中火力，刻意減少行房次數，適當的性行為頻率，除了有助於精蟲品質維持，還可以減少關鍵日行房的不安及緊張感。
- 夫妻雙方可以適時聊聊，減少因情緒不安而影響備孕。適當轉換心情、環境也有助於受孕。
不育跡象或性功能障礙 及早就醫提高受孕率
謝昆霖表示，一場戰爭要勝利，除了要有訓練精良的士兵，更重要的是如何把士兵投射到戰場上。呼籲在備孕期間的男性，有不育跡象或產生性功能障礙時，應尋求泌尿科醫師協助，找出是否有潛在疾病且加以解決，提高成功受孕機率。
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