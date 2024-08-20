男性也有更年期！5招告別真正中年危機

身為人父的55歲中壯男，在健檢中被發現有高血糖問題，同時也自覺血糖變得較不穩定，也常常會覺得疲勞、情緒低落和性功能減退，而尋求醫療幫助。在經過檢查和診斷後，被診斷為遲發性性腺功能低下(男性更年期)，並伴有肥胖、高血脂和高血壓等代謝症候群。
經由制訂男性荷爾蒙(睾丸酮)補充療法、規律運動計劃與飲食控制的綜合治療方案，以及一年的生活調整與治療過後，症狀獲得顯著改善，代謝症候群也獲得很大進步。
男性更年期並非人人都有 壓力與不規律生活提高發病機會
臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區內分泌新陳代謝科主治醫生王舜禾指出，遲發性性腺功能低下，俗稱「男性更年期」，主因是由年齡增長導致睾丸的男性荷爾蒙(睾丸酮)製造下降所引起，所以大部分都發生在40歲以上的中壯年男性，但不是每一位男性都會經歷的普遍現象。如果男性同時伴隨有代謝症候群、不充足睡眠、身心壓力或不規律生活，就有可能增加遲發性性腺功能低下發生機會。
王舜禾提及，症狀包括疲倦、活力下降、情緒低落、體重上升、肥胖、肌肉流失、代謝症候群的出現、骨質疏鬆與性功能減退等。
五點成功治療關鍵 飲食、生活、藥物、心理支持缺一不可
王舜禾提出五點成功治療關鍵：
- 早期診斷能夠幫助患者及時採取適當治療措施，減少症狀對生活品質的影響。
- 男性荷爾蒙(睾丸酮)補充療法是目前最常見的治療方法之一。
- 健康的生活方式對於男性更年期治療有重要作用，包括規律運動、均衡飲食、充足睡眠和紓解壓力等。
- 遲發性性腺功能低下與代謝症候群互為因果，病人需要進行生活習慣的調整、減重、控制血糖和血脂，來減輕代謝症候群所帶來的負面影響。
- 透過良好的家庭與心理支持，病人可以更好地理解和應對情緒上的波動，減少抑鬱和焦慮發生。
正視疾病並即時求醫 男性更年期不再是中年危機
王舜禾表示，男性遲發性性腺功能低下是可以妥善調整與治療的。隨著醫學的不斷進步，只要每位男性都正視這一生理現象，及時尋求專業的醫療幫助，男性病人的生活品質都可以獲得顯著的提升，從此男性更年期也就不再是中年危機了。
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