男性也有更年期！5招告別真正中年危機

身為人父的55歲中壯男，在健檢中被發現有高血糖問題，同時也自覺血糖變得較不穩定，也常常會覺得疲勞、情緒低落和性功能減退，而尋求醫療幫助。在經過檢查和診斷後，被診斷為遲發性性腺功能低下(男性更年期)，並伴有肥胖、高血脂和高血壓等代謝症候群。

經由制訂男性荷爾蒙(睾丸酮)補充療法、規律運動計劃與飲食控制的綜合治療方案，以及一年的生活調整與治療過後，症狀獲得顯著改善，代謝症候群也獲得很大進步。