男性保健前列腺注意！咖啡、濃茶要避開 醫建議「5類食物」應多吃

前列腺是男性才有的器官，位於膀胱前，尿道由中間穿過。年輕男性的前列腺大約核桃大，但隨年紀會逐漸增大。它的主要功能是產生分泌物，大約構成精液15%至30%的成分，有活化精子的效果。前列腺常見的疾病主要有三個：前列腺炎、良性前列腺肥大和惡性前列腺癌。因此前列腺日常的保養是十分重要。