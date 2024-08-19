男性保健前列腺注意！咖啡、濃茶要避開 醫建議「5類食物」應多吃

前列腺是男性才有的器官，位於膀胱前，尿道由中間穿過。年輕男性的前列腺大約核桃大，但隨年紀會逐漸增大。它的主要功能是產生分泌物，大約構成精液15%至30%的成分，有活化精子的效果。前列腺常見的疾病主要有三個：前列腺炎、良性前列腺肥大和惡性前列腺癌。因此前列腺日常的保養是十分重要。
避免煙酒及辛辣食物 良好生活習慣保健前列腺
國泰綜合醫院泌尿科醫生蔡樹衛表示，前列腺保健首先要有健康的生活習慣，維持正常作息、適度運動、多喝水、減少生活壓力、避免熬夜、過度疲勞；平時泡溫水澡可以舒解肌肉與前列腺的緊張、也要避免久坐、不要憋尿過久、避免長時間騎腳踏車。飲食應避免食用辛辣食物及飲料，如吸煙、酒精、濃茶、沙茶、芥茉、辣椒、咖啡、可可、可樂、精製醣類及香料等；避免高脂肪及紅肉(肥胖會增加得前列腺癌的機會。
多食健康有益食品 包含堅果、茄紅素及黃豆製品
- 南瓜子(特別是萃取出的南瓜子油)，具有抗氧化能力及高濃度的鋅，包括蠔、海鮮、蛋、肉類、全穀類、堅果類。
- 植物固醇的天然來源：包括大豆、南瓜子、花椰菜、花生、紅蘿蔔等。
- 茄紅素，可抑制前列腺方面的疾病及減少發生率(尤其是前列腺癌)，有抗氧化作用並可與維生素E及s-胡蘿蔔素一起對抗自由基破壞正常細胞。含有茄紅素食物：番茄及番茄製品、紅色西瓜、西柚、木瓜、紅柿、提子、車厘子、紅甜椒、番石榴等。
- 微量元素硒，是一種抗氧化劑，對惡性前列腺有預防抑制的效果，如啤酒酵母粉、大蒜、洋葱、吞拿魚、鯡魚、椰菜花、小麥胚芽、全穀物、芝麻、紅提子、蛋黃、香菇等。
- 富含異黃酮和黃酮類食物，如生鮮蔬菜水果、黃豆、黃豆製品及豆漿，除含有高量纖維外，也含有多量的異黃酮和黃酮類，是抗氧化劑能清除游離基，可抑制男性荷爾蒙對前列腺細胞的刺激。
頻尿、急尿、夜尿、排尿困難 應就醫尋求協助
當然臨床上如果有頻尿、急尿、夜尿、排尿困難等症狀，還是建議立即尋找醫師接受適當的治療，50歲以上的男性建議每年檢查一次前列腺，若有家族惡性前列腺病史則建議40歲後就需要定期檢查。
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