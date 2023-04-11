男性必睇！夜尿影響床上表現 小心軟上加軟

夜尿症其實比想像中更常見！廖俊厚醫師表示，40歲以上成人近4成都有夜尿症，與常見的代謝症候群(三高)疾病盛行率相當。

男性有「夜尿」情形，小心不只是剝奪睡眠品質，性福可能也在拉警報！台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚醫師表示，國外研究證實，男性夜尿影響睡眠，會導致睾固酮下降，而且睡眠不足會影響精神、體力，連帶衝擊房事表現，恐引爆「軟上加軟」的「性福」負循環。

台灣泌尿科醫學會常務理事黃冠華醫師呼籲，40歲以上男性如有「每晚排尿次數多於2次」的狀況，千萬不要輕忽、隱忍，應立即至泌尿科就醫診斷找出病因，並透過日常生活習慣改善與藥物治療等方式積極解決，才能正確「回硬」夜尿型中年危機。

甚麼是夜尿症？與「荷爾蒙」不足有關

夜尿症其實比想像中更常見！廖俊厚醫師表示，40歲以上成人近四成都有夜尿症，與常見的代謝症候群(三高)疾病盛行率相當。若以全台人口數推估，恐有超過250萬名40歲以上熟男遭受夜尿困擾。

根據國際尿失禁防治協會的定義，「夜尿症」為一晚出現至少2次以上的強烈尿意而中斷睡眠，其中，有近九成半夜尿症患者是屬於夜間尿量大於整天尿量1/3的「夜間多尿(Nocturnal polyuria)」。

造成夜尿的原因有許多，包含膀胱儲存能力變差、慢性疾病用藥、睡眠等問題。廖俊厚醫師指出，臨床觀察造成「夜間多尿」的最大宗原因為荷爾蒙分泌不足。

通常晚上睡覺時，腦下垂體會分泌抗利尿激素(ADH)，使尿量減少、尿液濃縮。但隨著年紀增加，腦下垂體逐漸退化，一旦抗利尿激素分泌不足，就會造成夜間尿量太多，不得不頻繁起床上廁所，導致無法一夜好眠，而夜尿問題還有可能會進一步影響「性福」。