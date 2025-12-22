男性攰、肥、冇性慾？醫生警告：恐怕係睾丸酮不足 教你改善方式

許多中年男性步入四、五十歲後，常覺得體力下降：早上起床沒精神、工作時注意力不集中、晚上回家只想休息，甚至對房事興致缺缺。臺北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主治醫生戴盟哲指出，多數人以為只是壓力大或自然老化，但實際上，這些可能是「睾丸酮缺乏症候群」(Hypogonadism或TDS)的表現，是男性相當常見卻容易忽略的疾病。

男性更年期常被忽略 睾丸酮不足影響代謝健康

戴盟哲醫生表示，所謂「男性更年期」並不完全貼切，因男性睾丸酮分泌是每年緩慢下降1%~2%，不像女性更年期般急遽，因此症狀常被忽略。台灣研究顯示，若以總睾丸酮低於300ng/dL為準，40歲以上男性中約有四分之一屬於偏低。睾丸酮不足也和肥胖、高血壓、糖尿病等代謝症候群互相影響：荷爾蒙低會使內臟脂肪增加，而內臟脂肪又會把睾丸酮轉換為雌激素，使濃度下降得更快，形成惡性循環。

睾丸酮缺乏常見這些症狀 性功能變化最具代表

症狀方面，戴盟哲醫生說明，睾丸酮缺乏最具代表性的是性功能變化，例如性慾下降、晨間或夜間勃起減少、勃起功能障礙等；許多病人甚至發現光吃威而鋼或犀利士效果不佳，原因就是荷爾蒙太低。其次是體力下降、肌肉流失、腹部肥胖、運動減重困難、容易疲倦等生理變化；第三類則是心理與認知影響，如煩躁、心情低落、易怒、注意力差、記憶減退等。

戴盟哲醫生補充，診斷上需在上午7~11時空腹抽血，因為睾丸酮受晝夜節律影響，早晨濃度最高；進食則可能壓低數值而造成誤判。為避免誤差，需兩次抽血確認。