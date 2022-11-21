男性精子斷崖式減少 研究：全球男性精子濃度50年來少了50%！

人口老化、少子化的情況見於很多國家和地區，除了養育下一代不易外，也可能與生仔不易有關。以色列一項研究發現，全球男性的生育能力在過去50年出現斷崖式下滑，精子濃度由每毫升有逾1億粒下降至4,900萬粒，減幅超過五成，而精子的總數更減少超過60%！

下降速度倍增

耶路撒冷希伯來大學(Hebrew University of Jerusalem)的研究團隊，分析了自1972年收集到的精子數據，找出全球男性精子濃度的變化。結果發現，由歐洲至亞洲，以至澳洲、南美及非洲地區，男性精子質量都每下愈況，精子濃度平均每年減少1.16%，但自2000年開始，降速倍增至每年2.64%，以致精子濃度由1973年的每毫升1億多粒，下降至2018年的約4,900萬粒，跌幅達到51.6%。有關研究已刊載在《Human Reproduction Update》。