男性老當益壯生育不受年齡影響？錯！研究曝可能還影響孩子自閉、躁鬱

許多人常認為懷孕成功率、生育風險與女性年齡有關，男性較沒有年齡上的問題，但事實上並非如此。台灣國健署表示，男性年齡對母嬰健康都會產生影響，適齡生育不論男女都非常重要，呼籲應把握理想生育年齡及早規劃。
不只女性年齡重要 男性年齡也會影響生育、母嬰健康
年齡是影響生育力及母嬰健康的重要關鍵，國健署表示，女性30歲時自然懷孕率約為20%，但40歲時自然懷孕率已降至5%以下，即使有人工生殖技術協助，成功率也會隨年齡下降，根據統計，受術妻年齡在35歳以下人工生殖活產率為44.6%，但42歲以上人工生殖活產率僅剩7.6%。
隨著年齡增長，女性的卵巢功能、卵子質素會逐漸下降，導致卵子不易受精或胚胎染色體出現異常。國健署提到，35歲以上孕婦也會面臨更高的流產、早產風險，罹患妊娠高血壓、子癲前症(妊娠毒血症)、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的機率也會上升，此外胎兒出現先天缺陷或低出生體重的情況也會增加。
不過，這並不代表只有女性年齡會對生育、胎兒健康造成影響。社會普遍存在男性生育能力較不受年齡影響的迷思，但國健署表示，事實上男性40歲以後，精子品質不良的機率也會逐漸提高，並增加染色體異常率的機率，使得精子不易與卵子結合影響生育。
除了自身生育力下降外，國健署提到，國外研究也發現45歲以上的男性，生育可能會增加配偶罹患妊娠糖尿病的機率，而且可能還與孩子罹患自閉症、躁鬱症、思覺失調症等疾病有關。
應及早規劃、及時就醫
現代社會普遍晚婚、晚育，也使得不孕人口日益增加。除了要把握生育年齡、及早規劃外，若有不孕問題也應及時就醫，國健署提醒，如果夫妻有規律性生活且未避孕，經過一年以上仍未懷孕者，應盡早尋求專業醫師的評估與診斷，勿執著於食補調理、偏方、受孕姿勢或宗教信仰等，以免錯失黃金治療時機。
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