男性老當益壯生育不受年齡影響？錯！研究曝可能還影響孩子自閉、躁鬱

國外研究發現45歲以上的男性，生育可能會增加配偶罹患妊娠糖尿病的機率，而且可能還與孩子罹患自閉症、躁鬱症、思覺失調症等疾病有關。

許多人常認為懷孕成功率、生育風險與女性年齡有關，男性較沒有年齡上的問題，但事實上並非如此。台灣國健署表示，男性年齡對母嬰健康都會產生影響，適齡生育不論男女都非常重要，呼籲應把握理想生育年齡及早規劃。

不只女性年齡重要 男性年齡也會影響生育、母嬰健康

年齡是影響生育力及母嬰健康的重要關鍵，國健署表示，女性30歲時自然懷孕率約為20%，但40歲時自然懷孕率已降至5%以下，即使有人工生殖技術協助，成功率也會隨年齡下降，根據統計，受術妻年齡在35歳以下人工生殖活產率為44.6%，但42歲以上人工生殖活產率僅剩7.6%。

隨著年齡增長，女性的卵巢功能、卵子質素會逐漸下降，導致卵子不易受精或胚胎染色體出現異常。國健署提到，35歲以上孕婦也會面臨更高的流產、早產風險，罹患妊娠高血壓、子癲前症(妊娠毒血症)、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的機率也會上升，此外胎兒出現先天缺陷或低出生體重的情況也會增加。

不過，這並不代表只有女性年齡會對生育、胎兒健康造成影響。社會普遍存在男性生育能力較不受年齡影響的迷思，但國健署表示，事實上男性40歲以後，精子品質不良的機率也會逐漸提高，並增加染色體異常率的機率，使得精子不易與卵子結合影響生育。

除了自身生育力下降外，國健署提到，國外研究也發現45歲以上的男性，生育可能會增加配偶罹患妊娠糖尿病的機率，而且可能還與孩子罹患自閉症、躁鬱症、思覺失調症等疾病有關。